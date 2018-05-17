Для мусульман всего мира наступил самый важный месяц в году - Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Миллионы верующих, по велению Всевышнего, держат пост и воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката. Вечерами по традиции многие устраивают ифторы, где за большим столом собираются родственники и друзья, чтобы вместе разделить радость этого благословенного месяца.

Редакция «Азия-Плюс» сердечно поздравляет читателей с началом священного месяца Рамазан и дарит подборку самых интересных и вкусных предложений для ифтор в душанбинских заведениях, где вас ждут каждый вечер. Здесь атмосфера особенно душевна, хозяева радушны, а кухня богата традициями.

Hyatt Regency Dushanbe приглашает на ифтор

Разнообразное меню на ифтор вам предложат в ресторане гостиницы Hyatt Regency Dushanbe. Здесь каждому для открытия уразы предложат индивидуальную тарелку, на которой будет сырное ассорти, хлеб, сливочное масло, оливки, финики, орехи. Также вам обязательно подадут фруктовое варенье с лимонадом или холодным чаем.

Из закусок будут предложены - курица на гриле и салат из булгур, салат греческий. На ифтор повара ресторана Hyatt Regency Dushanbe подадут вам традиционную самбусу - «гижда», хрустящий лаваш со специями и чаккой.

Из первых блюд здесь всегда есть – томатный суп и суп Харира, из вторых - куриный шашлык, говядина по-марокканский, тушенный ягненок по-ирлански.

На столе обязательно будет фруктовая нарезка.

Гостиница Hyatt Regency Dushanbe расположена по адресу: проспект Исмоили Сомони 26/1.

Зарезервировать столик можно по телефону 48 702 1234

Ифтор в ресторане «Рудаки» в Dushanbe Serena Hotel

Ресторан «Рудаки» в отеле «Serena» приглашает на ифтор. Вас здесь ждет шведский стол с холодной, горячей и десертной секцией буфета, свежие лимонады, молочные коктейли, вкусные десерты.

Из горячих блюд вам здесь будет предложен большой выбор различных мясных блюд, от традиционной самбусы до арабской шаурмы и балийской курицы.

Большой выбор салатов также не оставит равнодушным ни одного посетителя ресторана «Рудаки».

Стоимость всего шведского стола, включая напитки – 100 сомони.

Гостиница Dushanbe Serena Hotel расположена по адресу: проспект Рудаки 14,

Зарезервировать столик можно по телефону 48 70 140 00.

Для тех, кто любит вкусно и быстро – Бистро «Карат»

Администрация бистро «Карат» поздравляет всех со священным месяцем Рамазан и приглашает на ифтор на свое заведение.

Здесь вас ждут легкие, доступные и вкусные блюда. На первое вам предложат 11 разнообразных блюд. Еще больший выбор вас ждет на второе, повара бистро на каждый вечер готовят 12 разных гарниров с котлетами или мясом.

Бесплатно в бистро «Карат» вам подадут финики, чай или компот, хлеб или кульча.

На заказ вам предложат манту и самбуса, десерты и салаты.

Бистро «Карат» находится по адресу: улица Фотеха Ниези, 19 (ориентир напротив клиники Ибн Сино, Торговый центр «Муниса»).

Зарезервировать столик или сделать заказ на дом можно по телефонам: +992 88 555 11 22, +992 919 70 71 20.

Кафе «Давра» приглашает на ифтор. Уютно, вкусно и разнообразно

В честь священного месяца Рамазан кафе «Давра» приглашает на ифтор. Здесь вы можете не только вкусно поесть, но спокойно пообщаться с друзьями и близкими в уютных отдельных кабинках на 6 и 20 человек.

Большое разнообразие горячих и холодных блюд порадуют не только своими вкусовыми качествами, но и ценами.

Особенно вкусно здесь готовят овощи и мясо на мангале, всего 17 наименований. Из говядины, курицы, баранины и рыбы вам предложат более 20 разных блюд.

Для открытия рузы каждому посетителю в кафе «Давра» бесплатно подадут финики и столовую воду.

Кафе «Давра» находится по адресу: ул. Шамси, 2/4 (ориентир министерство мелиорации)

Зарезервировать столик или сделать заказ на дом можно по телефонам: +992 918688249, +992 904529898