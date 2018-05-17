Джон Траволта произвел фурор на Каннском кинофестивале, выйдя на сцену во время выступления рэпера 50cent и исполнив танец.

Концерт рэпера был приурочен к премьере американо-канадской криминальной драмы «Готти», повествующей о жизни одного из последних крестных отцов мафии Джона Готти. Актер Джон Траволта исполняет в этом фильме главную роль, передает Медуза.

Позже 50 Cent выложил видео с концерта в своем твиттере. «Тусуемся с Джоном Траволтой. Я клянусь, я приехал сюда только ради него», - написал рэпер.

Джон Траволта является профессиональным танцором: до старта своей успешной кинокарьеры будущий лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми» зарабатывал на жизнь именно этим.

Еще ребенком Траволта научился танцевать чечетку, причем его преподавателем был легендарный хореограф и обладатель «Оскара» Джин Келли. Впоследствии благодаря пластике он начал получать роли в театрах Нью-Джерси, на Бродвее и в телевизионных мюзиклах, где его и заметили кинопродюсеры.

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