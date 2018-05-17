Девять семей города Худжанд, среди которых три семьи отметили «золотую свадьбу» (50 лет совместной жизни), а также те, кто отметил рубиновые (40 лет) и жемчужные свадьбы (30 лет) отправились в туристическую поездку по историческим местам знаменитого Самарканда.

«Эти семьи, которые являются примером для подражания для всех молодых семей и молодоженов, поощрены туристическими путевками по инициативе руководства города Худжанда», - сообщил «АП» пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмурхон Юсуфов из Самарканда.

1 /4

По его словам, на вопрос «в чем они видят счастье своей семьи», они отвечали: «в здоровье и благополучии детей, любви, заботе и доверии друг к другу».

Путевки в Самарканд семьям были вручены в ходе торжественного мероприятия в честь международного Дня семьи во Дворце бракосочетания. Вручая путевки, глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода отметил, что семья – это основа нашей жизни.

«В семьях, которые вы создали, рождаются лучшие традиции, которые необходимо передавать молодому поколению», - сказал он.

Заведующая отделом по делам женщин и семьи города Худжанда Муяссара Сангинова сообщила «АП», что День семьи глава города также посетил 12 семей-долгожителей областного центра, которые прожили вместе более 50 лет, поздравил их с праздником и передал им памятные подарки.

В частности, подарки были переданы семье Ахмедовых, которые прожили в браке более 70 лет. Глава семьи Кориджон Ахмедов – участник Великой отечественной войны и его супруга Лидия Ахмедова - труженица тыла и ветеран труда. Они соединили свои судьбы в послевоенный 47-й год и недавно отметили свою, так называемую «благодатную» свадьбу.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus