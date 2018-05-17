Тактико-специальное учение «Кобальт-2018» формирований сил спецназначения КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований пройдет вКазахстане 20-22 мая.

Учение пройдет на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Казахстана в Алматинской области, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В учении примут участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав полиции Армении, внутренних войск МВД Беларуси, Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России, Национальной гвардии Казахстана, внутренних дел Кыргызсстана и Таджикистана, выделенных в состав ФССН КСОР. Всего в учениях будут участвовать более 700 человек.

Основными целями учения являются: повышение уровня слаженности органов управления ФССН, подразделений (оперативных групп) от органов внутренних дел, органов безопасности, министерств и ведомств по ЧС и наркоконтроля государств-членов ОДКБ, отработка и совершенствование совместных навыков в управлении силами и средствами при подготовке и в ходе ведения специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, совершенствование уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств.

Особенностью данного учения является организация работы Оперативного штаба по управлению ФССН при проведении самостоятельных специальных операций.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus