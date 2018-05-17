В Пянджском районе двое малолетних детей погибли при эвакуации из-за селевого потока, вызванного проливным дождем.

Селевой поток на джамоат Нури нав района обрушился в 3-4 часа утра, сообщили в КЧС.

«Люди стали спешно покидать свои дома. Мать одного из погибших детей, которому было 1,7 года, слишком сильно прижала его к себе, отчего у ребенка случилась асфиксия и он умер. Второго ребенка, которому было 4 года, не удержала бабушка, и селевой поток унес его», - сообщила Умеда Юсуфи, руководитель пресс-центра КЧС.

По ее словам, от проливных дождей пострадали пахотные земли, дороги и приусадебные участки в джамоатах Нури нав, Озодагон, Намуна, Сайфиддин Кабут.

Из этих местностей были эвакуированы около 500 человек.

В настоящее время в районе работает комиссия во главе с заместителем председателя КЧС Мухаммаджоном Салимзода.

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, дождливая погода сохранится в республике до 20 мая. В связи с выпадением сильных осадков на реках районов республиканского подчинения, Хатлонской и Согдийской областях ожидается повышение уровня воды, в горных и предгорных районах селеопасно.

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