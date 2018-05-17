Бывший глава ликвидируемого коммерческого «Таджпромбанк»-а Джамшед Зияев переведен из ИВС в СИЗО. Какие именно обвинения ему предъявлены - не известно.

«Экс-глава «Таджпромбанк»-а Джамшед Зияев, который был задержан 24 апреля нынешнего года, на данный момент находится в СИЗО согласно закону», - сообщил «АП» источник в МВД страны.

Между тем, не известно на каком основании был задержан Зияев и какие именно обвинения ему предъявляются. Второго мая по требованию Генеральной прокуратуры "Азия-Плюс" отправила сюда запрос с просьбой предоставить информацию о задержании Джамшеда Зияева.

Мы просили ответить на следующие вопросы:

- Заведено ли дело против Джамшежа Зияева? По каким статьям? Если можно расскажите подробнее в чем именно его обвиняют.

- Где в настоящее время он содержится?

- Были ли с ним задержаны и другие люди - сотрудники банка? Кто они?

Спустя две недели (и в нарушении закона) ответа мы так и не получили.

Всё заберут и отпустят?

По некоторым неподтвержденным данным задержанному могут предъявить обвинения в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении денег «Таджпромбанка» (вкладчиков), который на данный момент находится на стадии ликвидации.

Ранее заявлялось, что, будучи главой «Таджпромбанка», Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.

По данным анонимного источника "АП", близкого к следствию, в настоящее время Зияев уже потерял свою часть акций завода по производству прохладительных напитков, находящийся рядом с Душанбинским цемзаводом. "Ему сейчас предлагают отдать всё остальное, всё что было нажито честным и нечестным путём и, только потом его отпустят, - говорит источник. - Скорее всего, ему придется это сделать, но он может "потянуть" за собой других людей, которые так или иначе участвовали в сделках банка. И, насколько я знаю, он уже дает показания про них".

Напомним, лицензия «Таджпромбанка» на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что этот банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.

По последним данным, у «Таджпромбанка» к настоящему времени накопилось 2070 дебиторов (т.е. должников банка), не возвративших средства на общую сумму 266 млн. сомони. Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

Согласно обнародованным правительством данным, в списке активов «Таджпромбанка» - 117 объектов, в котором, в частности, указывается здание головного офиса банка, 21 здание филиалов, а также многочисленные жилые дома, квартиры, малые производственные мощности и центры обслуживания.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus