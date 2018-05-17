Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим выразил обеспокоенность ходом реализации проекта «Усиление профессионально-техническое образования и обучения».

Недовольство вице-премьера было озвучено в ходе первого заседания Совет проекта, сообщили «АП» в правительстве РТ.

Азим Иброхим отметил, что в рамках проекта планируется подготовка высококвалифицированных тренеров по 17 специальностям для 5 отраслевых групп: сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство, туризм.

«На его реализацию правительство республики направляет 34 миллиона долларов с привлечением средства международных финансовых институтов. Он будет осуществляться посредством 21 лицея, 7 центров образования взрослых и Института энергетики Таджикистана в 23 городах и районах страны», - сказал Иброхим.

Однако, он выразил беспокойство ходом реализации проекта, поручив ответственным лицам обеспечивать работу по подготовке специалистов в учебных заведениях с использованием современных стандартов.

Также вице-премьер поручил усовершенствовать методологию системы профессионально-технического образования и обучения, улучшить условия обучения в выбранных учебных заведениях, а также обеспечить разработку плана по повышению квалификации преподавателей.

Привлечение высококвалифицированных внешних и внутренних специалистов, ремонта и восстановления специализированных учебных кабинетов и их оснащение современным оборудованием и наглядными учебными предметами и прочее также отмечены как первоочередные задачи.

Реализация проекта «Усиление профессионально-техническое образования и обучения в Таджикистане» началась осенью прошлого года. Срок реализации проекта 5 лет.

Целью проекта является создание в стране качественного и гибкого профессионально-технического образования, основанного на спросе рынка труда.

Для реализации проекта при министерстве труда, миграции и занятости населения РТ создана Группа управления, состоящая из высококвалифицированных специалистов и консультантов, отобранных на конкурсной основе. Проект финансируется Азиатским банком развития.

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