Президент США Дональд Трамп на открытой части встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, состоявшейся 16 мая, заявил, что особой темой переговоров является военное сотрудничество, в том числе продажа Узбекистану американской военного техники и оборудования.

Трамп встретил Мирзиёева у входа в Западное крыло резиденции, затем в Овальном кабинете они сделали короткие заявления для прессы. Трамп заявил, что принимать президента Узбекистана — «большая честь», и что «его очень уважают в его стране». Переговоры с Узбекистаном ведутся о разных вещах, включая торговлю: «Они инвестируют в нас, мы инвестируем в них», — описал ситуацию Трамп, передает ИА "Фергана".

Трамп подтвердил приверженность США к соблюдению территориальной целостности и суверенитета Узбекистана, назвав республику стратегическим партнером, и отметил грандиозный прогресс (tremendous progress) страны под руководством нового лидера. В пресс-релизе на сайте Белого дома говорится, что Трамп приветствовал усилия Мирзиёева по налаживанию диалога о сотрудничестве лидеров Центральной Азии (самаркандская конференция в ноябре 2017 года) и поздравил с успехом ташкентской международной конференции 2018 года «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество», посвященной урегулированию ситуации в Афганистане.

Мирзиёев в свою очередь заверил, что прогресс реформ в Узбекистане необратим, и отметил, что отношения двух стран вышли на совершенно новый уровень.

Newsweek цитирует на условиях анонимности источник в американской администрации, который заявил: «Мы осторожно оптимистичны. Такие возможности выдаются не всегда». Администрация США надеется, что Узбекистан будет полезен в укреплении мира в Афганистане, где американские войска помогают правительственным силам бороться как с «Талибаном», так и с «Исламским государством». Теперь, когда отношения США с Пакистаном ухудшаются, Вашингтону нужны новые союзники в регионах, близких к границе с Афганистаном.

Такой же осторожный оптимизм испытывают правозащитники. Они заявляют, что Трамп должен использовать встречу для продвижения демократических реформ и прав человека, в том числе для прекращения религиозных преследований, отмены уголовной статьи за добровольные гомосексуальную связь и расследования преступлений режима Ислама Каримова. Источники Newsweek отметили, что права человека будут обсуждаться, но за закрытыми дверями наряду с вопросами о совместных военных учениях и борьбе с терроризмом.

На 17 мая у Мирзиёева запланированы встречи с представителями Пентагона и Госдепартамента, конгрессменами, сенаторами и представителями Всемирного банка. Предполагается, что с военными чиновниками он обсудит поставки средств связи, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников и экипировки.

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