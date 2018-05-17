На севере Таджикистана осудили жителя Исфары за членство в запрещенной в Таджикистане экстремистско-террористической организации «Исламская партия Туркестана» (бывшее Исламское движение Узбекистана - ИДУ) и экстремистской группировке «Джамаат Ансаруллах» («Общество сподвижников Аллаха»).

Судебный процесс в отношении 46-летнего жителя джамоата Навгилем города Исфары Ваххоба Охонова прошел в здании СИЗО №2 города Худжанда, сообщил судья городского суд Исфары Комилджон Ганизода.

Он сообщил, что суд признал его виновным по части 2 статьи 307 прим. 3 (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) УК Таджикистана и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

«Осужденный в 2008 году, находясь в Москве, проживал по одному адресу вместе с членами движения «Исламская партия Туркестана» Сухробом Козиевым, Савриддином Джураевым по прозвищу «Салмон», Исмоном Азимовым, Каххором Абдурахимовым, Абдусами Исомаддиновым по прозвищу «Муаллим» и Абдуфаттох Мансуровым и принимал участие в их собраниях по насильственному изменению Конституционного строя Таджикистана и создания здесь исламского государства», - сказал Ганизода.

По его словам, в апреле 2008 года Охонов добровольно вступил в ряды этой организации и сдал членский взнос в размере 5 тыс. российских рублей, а до этого в 2006 году он вступил в ряды ПИВТ.

«В августе 2012 года он также вступил в ряды экстремистской группировки «Джамаат Ансаруллах», в рядах которой Охонов призывал других стать членами этой экстремистской группировки вплоть до 2017 года», - сказал судья.

По его словам, Охонов был задержан 1 января 2018 года сотрудниками правоохранительных органов на территории города Исфары.

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — крупнейшая из исламистских политических организаций в постсоветской Средней Азии. Фигурирует в списках госдепартамента США как одна из наиболее опасных международных террористических организаций.

Основана в 1996 году. Поддерживает активные контакты с «Движением Талибан»

«Джамаат Ансаруллах» считается составной частью группировки «Аль-Каида», с мая 2012 года ее деятельность запрещена на территории Таджикистана.

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