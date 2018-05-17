В гостинице «Таджикистан» прошел трехдневный международный тренинг для тренеров по обучению молодых послов трех стран – Таджикистана, Афганистана и Пакистана лидерским навыкам. Данное мероприятие проводилось общественной организацией "Mediothek Афганистан" в сотрудничестве с изданием «Миллат».

Участниками тренинга стали 20 молодых журналистов и общественных активистов, которые поддерживают мирные гражданские инициативы и являются своего рода послами мира в своих странах.

«Этот семинар-практикум является частью более широкой инициативы "Молодые послы в Афганистане, Пакистане и Таджикистане", цель которого заключается в подготовке и обучении молодых послов навыкам руководства и в обеспечении того, чтобы они могли в дальнейшем сыграть позитивную роль лидеров в своих странах», - объяснили организаторы мероприятия.

На открытии мероприятия участвовали директор Центра стратегических исследований РТ профессор Худойберди Холикназарзода и Чрезвычайный и Полномочный посол Афганистана в Таджикистане Залмай Юнуси.

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Глава ЦСИ рассказал об опыте Таджикистана в достижении мира во время гражданской войны в стране. Он также упомянул о взаимодействии и сотрудничестве между Таджикистаном и Афганистаном, о значении строительства 6 мостов и приграничной торговли для повышения роста экономики и благосостояния двух народов.

«Мы убеждены в том, что Афганистан добьется мира и спокойствия в своей стране и в значительной мере, будет способствовать стабильности и безопасности в регионе», - отметил он.

В свою очередь, Залмай Юнуси нашел подобное обучение молодых лидеров очень интересным и добавил, что Афганистан граничит с шестью государствами, которых также необходимо включить в эту программу в будущем.

«Мы надеемся, что остальные соседние страны тоже подтянутся к этому интересному проекту, так как считаю, что создание Сети активных молодых послов будет способствовать повышению уровня информированности населения наших трех стран, и эта инициатива будет способствовать укреплению мира в регионе», - сказал он.

Также посол пообещал способствовать представителям молодежи Таджикистана в получении виз для следующих фестивалей и конференций в Афганистане.

Координатор программы "Mediothek Афганистан" Абдулло Расули отметил, что в 2018 году на уровне трех стран также будут проводиться фестивали молодых послов и региональные конференции.

По его словам, основная цель этих программ состоит в том, чтобы укрепить потенциал студентов университетов, представителей гражданского общества и активистов движения за мир в наиболее важных социальных аспектах, касающихся участия, посредничества, руководства и управления.

Главный редактор еженедельника «Миллат» Адолати Мирзо, как партнер проекта рассказала о совместной работе активистов Таджикистана и Афганистана в деле укрепления дружественных отношений.

«Этот семинар по навыкам лидерства был очень продуктивным для меня и поэтому хочу поблагодарить организаторов за эту инициативу и представленную возможность для обучения, - поделилась впечатлениями после тренинга журналист Шахноз Комилзода, - Наш тренер, Ванесса Бэзил из Ливана с помощью интересных методов смогла дать много новых и интересных знаний о лидерских навыках. Кроме того, на тренинге я приобрела новых друзей из Афганистана, Пакистана и Ливана, с которыми мы будем обмениваться информацией о положении в своих странах. Думаю, что дружба и возможность узнавать больше о странах региона очень важны для молодых активистов».

«Mediothek Афганистан» планирует провести аналогичные тренинги в Афганистане, Пакистане и Таджикистане с молодыми послами мира. Обучающие тренинги поддерживаются Федеральным министерством иностранных дел Германии.

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