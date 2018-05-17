Азиатский банк развития предоставит безвозмездное финансирование для реализации проекта по управлению рисками стихийного бедствия в Таджикистане.

Вопросы подготовки Национального проекта по управлению рисками стихийных бедствий обсуждены в среду, 16 мая, на встрече министра финансов Таджикистана Файзиддина Каххорзода с представителями АБР, сообщает секретариат Минфина.

В сообщении отмечается, что АБР намерен финансировать проект на полной грантовой основе.

«Предлагаемый проект будет способствовать укреплению институционального потенциала министерств и линейных ведомств в борьбе с бедствиями, вызванными природными катаклизмами, такими как землетрясения, оползни, грязевые сели и лавины, чтобы свести к минимуму человеческие, имущественные и социально-экономические потери инфраструктуры», - подчеркивают в министерстве.

Ожидается, что реализация проекта начнется в начале следующего года. Стороны договорились обсудить детали проекта при новых встречах.

Между тем, в операционном бизнес-плане АБР по Таджикистану на 2017-2019 годы фигурирует проект «Наращивание потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям», который планируется финансировать в 2019 году.

Общая сумма проекта оценивается в 120 миллионов долларов, из которых около 105 миллионов планирует выделить АБР. В частности, более 102,3 миллиона долларов на основе льготного кредита и свыше 2 миллионов – на грантовой основе. Доля правительства РТ в реализации этого проекта указывается в сумме 15,7 миллионов долларов.

Однако в начале этого года постоянное представительство АБР объявило, что минимум до конца этого года этот банк предоставит Таджикистану финансирование исключительно на безвозмездной основе. Связано принятие такого решения в связи с риском устойчивости внешнего долга Таджикистана.

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