Представители бизнес сообществ Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, вовлеченных в производство, переработку и экспорт сельхозпродукции, подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве в рамках международного бизнес-форума «Преимущества Ферганской Долины», состоявшегося в Бишкеке с 11 по 13 мая.

На мероприятии, организованном ПРООН с целью достижения устойчивого регионального сотрудничества, собрались предприниматели, органы государственной власти трех стан, ответственные за реализацию стратегии выхода продукции региона на внешние рынки, сообщили в ПРООН

Также в нем участвовали представители крупных торговых сетей стран ЕАЭС, ЕС, Монголии и Китая, заинтересованных в сотрудничестве с производителями сельско-хозяйственной продукции в Ферганской долины.

Форум направлен на обеспечение устойчивости регионального сотрудничества, улучшения прямых контактов между потенциальными покупателями и производителями, а также содействие созданию новых рабочих мест.

Его участники обсудили вопросы сотрудничества в области консолидации сельскохозяйственного потенциала региона для осуществления совместных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья.

По окончании форума были разработаны конкретные рекомендации и предложения по улучшению экспортного потенциала Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Мероприятие было организовано в рамках регионального проекта ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле для стран Центральной Азии» в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, совместно с Ассоциацией плодоовощных предприятий Кыргызстана, австрийской международной организацией Hilfswerk Austria International, министерством экономики и Торгово-промышленной палатой Кыргызстана.

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