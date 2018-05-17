Facebook впервые отчитался о работе по удалению запрещенного контента: ежедневно удаляются миллионы постов и аккаунтов

Facebook 15 мая впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом, передает Медуза.

В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го. Соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковых аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта.

Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — еще до того, как на них успел кто-нибудь пожаловаться. Исключение - записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.

Представитель компании Facebook заявил, что только за первые три месяца 2018 года в соцсети были удалены или получили предупреждения около 29 млн. постов, нарушивших правила, запрещающие разжигание ненависти, публикацию сцен насилия и секса, а также пропаганду терроризма.

Фото Медуза

Это первый случай публикации руководством Facebook подробных данных о том, каких усилий от компании требует обеспечение соблюдения в соцсети этих правил, сообщает ВВС.

Facebook также сообщил, что занимается разработкой компьютерные программ с использованием искусственного интеллекта, которые должны прийти на помощь 15 тысячам модераторам компании.

Однако из опубликованного отчета следует, что компьютерные программы пока способны распознавать далеко не все нарушения.

Например, автоматические алгоритмы распознали лишь 38% разжигающих ненависть постов. Это означает, что остальные 62% были обнаружены лишь потому, что о них сообщил кто-то из пользователей.

В то же время, как заявляет компания, разработанные ей программы заметили 99,5% пропагандистских постов в поддержку экстремистов "Исламского государства", "Аль-Каиды" и других связанных с ними группировок.

Данные, опубликованные компанией, свидетельствуют о том, что в первом квартале текущего года пользователи соцсети с большей вероятностью, чем в предыдущие три месяца, могли столкнуться с изображениями сцен насилия и обнаженной натуры.

Однако компания признается, что еще не разработала способ подобного сравнения в случае с разжиганием ненависти и пропагандой терроризма.

"Когда мы поймем, как это правильно делать, мы усовершенствуем нашу методику", - заявил глава отдела управления продуктами Facebook Гай Розен.

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