Первый автобус, который отправился из Ташкента в Худжанд 15 мая, провожали и встречали с карнаем - сурнаем и совместными танцами.

В дальнейшем автобусы будут курсировать круглогодично на регулярной основе между конечными станциями: автовокзал "Ташкент" (Узбекистан) и автовокзал "Худжанд" (Таджикистан). Планируется, что каждая сторона будет осуществлять по три рейса ежедневно, передает Podrobno.uz

Стоимость билета на рейсовый автобус по направлению Ташкент - Худжанд составит 50 тысяч сумов, в обратном направлении - 50 сомони. Оплата на территории Узбекистана за билеты производится в сумах (UZS), а на территории Таджикистана — в сомони (TJS).

Пропуск автобусов и пассажиров будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты "Ойбек" (Узбекистан) и КПП "Фотехобод" (Таджикистан).

Отметим, что автобусы, их пассажиры и багаж будут проходить таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль в первоочередном порядке вне очереди, отдельно от потока пеших путешествующих, что значительно облегчит и ускорит процедуру.

Технические остановки и посадка пассажиров будут осуществляться в Ташкенте, Нурафшоне, Буке, на КПП "Ойбек", КПП "Фотехобод", в Бустоне и Худжанде.

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