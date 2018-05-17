Если вам все это время казалось, что среди молодежи нынче в тренде такие виды искусства, как боди-арт, декупаж или пэчворк, то вы сильно ошибаетесь.

Хотя бы потому, что в соседнем Узбекистане, например, молодежь массово увлеклась каллиграфией, что считалось всегда довольно-таки древним и даже немного позабытым видом искусства.

В новом сюжете проекта «Салом, соседи!» известный мастер Абдуджалил Эргашев расскажет о важности красивого письма и о том, для чего оно нынче используется в Узбекистане.

Имеет этот вид искусства, кстати, более 2000 стилей, и наиболее распространёнными сегодня являются куфийский, сулский и насталикский.

Если и вам есть что рассказать и показать, пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Также проект «Салом, соседи!» приглашает к сотрудничеству узбекских и таджикских коллег – присылайте нам свои сюжеты, предлагайте героев и темы для новых историй, которые могут быть интересны нашим соседям!

Цель нашего проекта очень проста – мы хотим помочь гражданам Узбекистана и Таджикистана лучше узнать друг друга. Вот почему наш первый выпуск был посвящен самаркандской бумаге, а следом мы показали вам уникальные таджикские лица через объектив фотохудожника Анисы Сабири.

Салом, соседи – мир вашему дому!

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