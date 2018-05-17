В Душанбе к длительным срокам приговорены мать и дочь за попытку организации убийства своих родственников.

54-летняя Мархабо Азизова и ее дочь 28-летняя Дилрабо Джумаева планировали убийство брата Мархабо - Махмадраджаба и его сына Исломджона Азизовых, чтобы «решить» спор за унаследованный ими земельный участок, сообщили «АП» в суде города Душанбе.

Мархабо и Махмадраджабу земельный участок оставил их отец. Половину участка в 0,15 га Мархабо оформила на свою дочь, с чем не был согласен Махмадраджаб.

Лучший вариант решения этой проблемы мать и дочь, которые являются учителями школы №14 села Шарора Гиссарского района, видели в устранении брата, а за одно и его сына.

«Для этой цели мать и дочь решили нанять киллера. Они обратились к Шерали Джабборову, чтобы тот нашел человека, который согласится совершить убийство за определенную плату. Однако, Джабборов вместо поиска киллера, обратился в правоохранительные органы», - сообщили в суде.

По данным источника, милиция разработала план, и Шерали Джабборов продолжал встречаться с Азизовой и Джумаевой и в конце октября познакомил их с «киллером», роль которого исполнял оперативник милиции.

«За исполнение заказа «киллер» потребовал с заказчиц $12 тыс., которые они обещали ему выплатить, как только он «завершит дело». Все встречи и разговоры с женщинами записывались. В результате, Азизова и Джумаева были задержаны, против них было возбуждено уголовное дело по части 3 стати 32 и части 2 статьи 104 УК РТ», - сообщил источник.

Суд приговорил Мархабо Азизову к 16,6 годам лишения свободы, а ее дочь Дилрабо Джумаеву к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus