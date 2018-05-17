В России появилось первое кыргызское село — Ала-Тоо-1. Село находится в 120 километрах от Москвы, неподалеку от станции Пахомово.

Об этом ИА «24.kg» сообщила заместитель руководителя компании «Ала-Тоо-1» Гульмира Казыбекова.

«Земля относится к Тульской области, но расположена ближе к Москве, всего лишь час езды от столицы. В Ала-Тоо-1 проданы все 600 участков, примерно 40 человек уже поселились. Есть свет, но газ проведут после того, как построим половину села. Здесь поблизости есть заводы, фабрики. Так что наши соотечественники могут устроиться на работу и отдать детей в детский сад. Участок можно купить и по паспорту КР», - рассказала Гульмира Казыбекова.

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По ее словам, с самого начала 5 гектаров земли выкупили с целью создать кыргызское село.

«Почти 80 процентов мигрантов в России уже получили гражданство РФ. Поэтому мы хотели, чтобы было одно наше село. Слышала, что в Рязанской области тоже начали продавать участки для кыргызстанцев. Но мы, наверное, пока первые в РФ», - сообщила она.

По данным ИА "Фергана", в минувшем году в России органами МВД было зарегистрировано 879.575 приезжих из Кыргызстана. Разрешение на временное проживание в России и вид на жительство получили соответственно 7572 и 4986 граждан этой республики. Кроме того, в прошлом году мигранты из Кыргызстана побили прежний рекорд по денежным переводам из России, установленный в 2013 году. Кыргызстанцы перевели на родину $2,21 млрд, что на 27% больше, чем в 2016 году, и на 5% больше, чем в 2013 году.

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