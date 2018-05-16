Страна: США

Жанр: комедия, боевик, фантастика

Режиссер: Дэвид Литч

Актеры: Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер

Премьера в Душанбе: 17 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Единственный и неповторимый болтливый наемник – вернулся! Еще более масштабный, еще более разрушительный и даже еще более голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем, попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что иногда чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.