Четверых обвиняемых в подготовке терактов в российской столице в 2016 году, , в том числе, гражданина Таджикистана, к различным срокам лишения свободы от 15 до 18 лет приговорил сегодня суд в Москве.

По приговору Московского окружного военного суда, все осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима, передает "Интерфакса".

"Окончательно назначить наказание Хисматулле Наимову в виде 16 лет колонии строгого режима, Виктору Федоровичу - 18 лет колонии строгого режима, Тамерлану Цечоеву - 16 лет колонии строгого режима, Аброру Хайдарову назначить 15 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Суд признал фигурантов дела виновными по всем статьям предъявленных обвинений.

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Представитель гособвинения Павел Емельянов заявил, что полностью удовлетворен решением суда. Защита намерена обжаловать приговор.

"Считаем, что приговор несправедливый и чрезмерно строгий", - сказал адвокат Цечоева Андрей Чередниченко.

В декабре 2016 года в ФСБ сообщили о задержании в Москве четырех членов запрещенной в РФ террористической организации ИГ, которые планировали совершить серию терактов в столице с применением самодельных взрывных устройств большой мощности.

Как отмечали представители следствия, боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции.

При обысках у членов группировки нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества, из которого они планировали изготовить еще одну мощную кустарную бомбу.

Дело было возбуждено по статьям "приготовление к теракту" (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), "торговля оружием" (статья 222 УК РФ) и "незаконное изготовление взрывчатых веществ" (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).

Позже один из фигурантов дела, уроженец Таджикистана Аброр Хайдаров, заявлял о своей непричастности к вооруженным формированиям, отмечая, что хотел лишь перепродать приобретенное ранее его отцом оружие, чтобы оплатить кредит.

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