С 14 по 19 мая, по инициативе Генерального директора Tcell Озодхона Давлатшоева, в компании проводятся курсы повышения квалификации по охране труда для руководящего состава компании.

Занятия проводятся в интерактивной форме, в открытом диалоге между представителями государственных структур и руководителями структурных подразделений компании, включая Службу охраны труда компании и руководителей регионов (Согд, ГБАО, Курган-Тюбе, Куляб).

В компании Tcell функционирует Служба охраны труда, которая постоянно ведет активную работу в области улучшения условий и внедрения передовых систем в сфере защиты труда. Благодаря проведению подобных курсов, Tcell обеспечивает ориентированность руководства компании на совершенствование условий труда. Это значительно снижает риск производственного травматизма, уменьшает вероятности профессиональных заболеваний, мотивирует сотрудников на безопасный труд и соблюдение условий и правил охраны труда.

Открыл курсы первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Э.Сангинзода, который ознакомил слушателей с Государственной политикой в области охраны труда. Несколько лекций провел Начальник Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения Д. Муродзода.

Директор Государственного учреждения «Центр повышения квалификации и переподготовки работников системы труда, миграции и занятости населения» А. Шеров, побеседовал с сотрудниками Tcell сам, и привлек к занятиям ведущих специалистов Службы по государственному надзору в сфере труда, миграции и занятости населения: заместителя начальника Службы П.Джумазода, начальника отдела государственного надзора в сфере миграции С. Шарифзода, начальника сектора государственной экспертизы условий труда М.Шарифзода.

Курсы повышения квалификации кадров в области трудового законодательства необходимы для понимания современных методов управления охраной труда в организации, умения пользоваться актуальной нормативно-правовой базой в области безопасности и охраны труда.

Компания Tcell стала первой телекоммуникационной компанией в Таджикистане, сертифицированной в области охраны труда. В 2017 году, Компания получила 2 сертификата по результатам проверки Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан (Таджикстандарт): Сертификат соответствия Системе менеджмента качества ISO 9001-2008 и Сертификат соответствия Системе управления гигиеной и охраной труда OHSAS– 18001:2007

Деятельность компании осуществляется в соответствие с нормами законодательства РТ и международного стандарта в области охраны труда. Разработанная и внедренная система менеджмента охраны труда и здоровья в компании позволяет постоянно улучшать условия труда работников, своевременно выявлять потенциальные опасности, а также свести к минимуму риски для здоровья и жизни персонала.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного.

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