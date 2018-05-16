В Ашхабаде на протяжении нескольких дней шли продолжительные дожди, вызвавшие подтопления некоторых районов столицы Туркменистана. В центральной части города случилось самое настоящее наводнение: сошедшим с гор Копетдага селем затопило, в частности, торговый центр «Беркарар».

Весь первый этаж ТЦ, в котором расположены десятки магазинов, залило водой, передает агентство Альтернативные новости Туркменистана.

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Строительство торгово-развлекательного комплекса «Беркарар», крупнейшего в регионе подобного объекта, обошлось казне в 300 млн. долларов США. Осуществляла его туркменская фирма «Гуджурлы Инженер», принадлежащая, по сведениям АНТ, Ахмеду Нуриеву по кличке Ахмед-нохур, считающегося в определенных кругах правой рукой сестры президента Туркменистана Гульнабад Довлетовой. ТЦ был открыт в 2014 году при участии главы Туркменистана.

Также АНТ получило 15 мая видеоролик, на котором снят селевой поток. Где именно было снято видео, неизвестно, однако источники сообщают, что сель мог пройти в горном селении Нохур.

В Ашхабаде подобные природные катаклизмы случаются практически каждой весной и осенью. На строительство города, неоднократно по тем или иным критериям оценки внесенного в Книгу рекордов Гиннеса, власти тратят миллионы долларов США, однако решить проблему с отводом селей так и не могут.

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