Минюст подготовил поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым трудовой мигрант для подтверждения легальности своего пребывания в России должен будет предъявить не только разрешение на работу или патент, но и «трудовой договор» с работодателем, сообщает Migrant.news.tj.

За отсутствие договора Минюст предлагает ввести штраф до 5 тыс. руб. с вероятным выдворением из страны. В Госдуме предлагают вместо этого узаконить трудовую миграцию только «по предварительному запросу из российских регионов». В фонде «Миграция XXI век» считают, что вместо ужесточения миграционного законодательства логичнее ввести визовый режим для граждан всех бывших республик СССР и забыть об интеграции с ними.

Минюст предложил внести в КоАП новые административные наказания для мигрантов, работающих в РФ нелегально, и нанявших его работодателей (проект вывешен на правительственном портале для общественного обсуждения). Ведомство предлагает дополнить ст. 18.10 КоАП штрафом до 5 тыс. руб. за трудовую деятельность «без заключения с работодателем трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ». Сейчас эта статья предусматривает такой же штраф с возможным выдворением из страны «иностранца или лица без гражданства» за «осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента».

Минюст также предлагает дополнить ст. 18.15. КоАП, которая касается нанимателей нелегалов. Главе фирмы, нанявшей мигрантов без заключения с ними договоров, будет грозить штраф 50 тыс. руб., а самой фирме — до 800 тыс. руб. вплоть до приостановления ее деятельности «на срок от 14 до 90 суток».

«Порядок на рынке труда, безусловно, надо наводить жестко»,— сказал “Ъ” глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Он уверен, что проект Минюста стал «результатом правоприменительной практики, которая установила наличие определенных проблем при привлечении к ответственности тех, кто нанимает мигрантов». Однако, по мнению депутата, «все ужесточения — это борьба с последствиями», а устранять надо «причины появления нелегальной миграции». «Вся миграция должны быть только по запросам»,— заявил господин Нилов. По его словам, такая работа уже ведется с Узбекистаном, где сначала подбирают требуемых специалистов, поэтому трудовых мигрантов «привлекают в российские регионы в необходимом количестве».

«Тогда просто установите визовый режим, и вы получите "мигрантов по заявкам"»,— не согласен с депутатом президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. Он напомнил, что трудовые мигранты прибывают из бывших республик СССР, для которых установлен «свободный въезд» в Россию. «Свободный въезд — это великое дело для интеграционных процессов,— считает Поставнин.— Он подразумевает простые правила легального вхождения в трудовой рынок». Эксперт напомнил, что патент вводился как раз в качестве упрощенной формы официального «разрешения на работу». Однако сначала он подорожал, «и теперь его приобретение обходится в сумму 30–40 тыс. руб. в зависимости от региона», а потом для получения патента стал обязательным экзамен по русскому языку, который тоже небесплатный, уточнил Поставнин.

Эксперт также напомнил, что работодатель, легально принимающий в свою фирму мигранта, обязан вместе с зарплатой перечислить за него соответствующие платежи в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования, а сами мигранты «обязаны покупать страховку в строго определенных страховых компаниях».

В прошлом году, по словам Поставнина, в Москве на миграционный учет с целью осуществления трудовой деятельности встали 1,9 млн иностранцев, но «патент получили только 400 тыс., из которых только половина оформили трудовые договоры с работодателем».

«Большинство не легализовались — им выгоднее дать взятки,— говорит эксперт.— Никого не напугали действующие наказания. Мигрантов — угроза выдворения, работодателей — почти миллионные штрафы». Поэтому и новые наказания, по его прогнозу, «ничего не изменят». А мигрант, решивший работать легально, «должен будет каждый день носить с собой целый портфель документов — разрешение на работу, патент, медицинские справки, страховку, трудовой договор,— чтобы в случае чего предъявить их полицейскому», отметил глава фонда «Миграция XXI век».

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