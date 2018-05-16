Сегодня вечером в Театре оперы и балета имени Айни в рамках проведения Дней культуры Республики Беларусь в Таджикистане откроется художественная выставка и состоится концерт мастеров искусств Беларуси.

Об этом сообщили на пресс-конференции по итогам встречи официальной группы Республики Беларусь с руководством министерства культуры Таджикистана, которая проходила в здании Национальной библиотеки страны. Белорусскую делегацию возглавляет министр культуры Юрий Бондарь.

Вечером, в фойе Театра оперы и балета имени С. Айни пройдет художественная выставка «Беларусь и белорусы», а затем состоится концерт с участием мастеров искусств - Заслуженных артистов Республики Беларусь Владимира Громова и Алёны Ланской, а также артистов Государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки».

Дни культуры Беларуси проходят в Таджикистане с 14 по 17 мая. В рамках мероприятий 14-15 мая в Доме кино прошли Дни белорусского кино, на котором состоялся показ лучших белорусских художественных и документальных фильмов. Также белорусские артисты съездили в г. Вахдат, где выступили во Дворце культуры и посетили Ромитское ущелье. В честь дорогих гостей была организована выставка продукции народных мастеров.

«Организация и проведение подобных Дней культуры, несомненно, способствуют укреплению и развитию дружбы, взаимопонимания и взаимообогащения наших культур, - отметил в своем выступлении руководитель танцевального ансамбля «Хорошки» Александр Никита.

Лучшим и неожиданным подарком гостей стало исполнение белорусскими артистами песни «Мухаббат» на таджикском языке.

Дни белорусской культуры в последний раз в Таджикистане проходили в октябре 2015 года, в рамках которого, гости выступили с концертами не только в столице, но и в г. Турсунзаде. В свою очередь, Дни культуры Таджикистана в Республике Беларусь прошли два года назад, в ноябре 2016 года в Минске.

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