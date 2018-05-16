Северная Корея пригрозила отменить запланированные переговоры лидера страны Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Медуза со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap. Также КНДР заявила об отмене переговоров с Южной Кореей, которые должны были пройти 16 мая.

Как пишет Yonhap, Пхеньян пошел на эти шаги из-за совместных военных учений США и Южной Кореи Max Thunder, которые стартовали 11 мая. Северная Корея назвала их «международной военной провокацией».

Учения Max Thunder проводятся дважды в год, начиная с 2009 года. В этом году в них принимают участие около 100 военных самолетов, в том числе истребители F-22 и бомбардировщики B-52.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны провести переговоры в Сингапуре 12 июня. На них будет обсуждаться денуклеаризация КНДР и вывод войск США из Южной Кореи, где находятся около 28 тысяч американских военных.

В апреле Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам переговоров северокорейский лидер пообещал в течение месяца закрыть ядерный полигон Пунгери. Демонтаж полигона начался 15 мая.

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