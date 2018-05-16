81-летний австралиец Джеймс Харрисон на протяжении 60 лет был донором крови и был первым и самым знаменитым участником национальной программы помощи матерям с отрицательным резус-фактором и их детям.

В подростковом возрасте Джеймс Харрисон перенес операцию по удалению легкого; ему сделали переливание крови. «Я даже не знаю, сколько именно неизвестных мне людей спасло мою жизнь», — вспоминал Харрисон. После этого он дал себе обещание, что обязательно будет жертвовать кровь сам, и регулярно сдавал ее в австралийском отделении Красного Креста с 18 лет (минимального возраста донорства по австралийским законам), передает Медуза.

В 60-е годы ему предложили стать участником экспериментальной программы по разработке лечения гемолитической болезни — и он сразу же согласился. «Меня попросили быть подопытным кроликом, и с тех пор я постоянно сдавал кровь», — вспоминает он.

Первую инъекцию антирезусного иммуноглобулина, созданного из крови Джеймса Харрисона, сделали беременной женщине в 1967 году. Координатор программы по разработке препарата Робин Барлоу говорит, что в каждой его ампуле, произведенной в Австралии, есть «часть Джеймса».

«Он спас миллионы детей. Я плачу от одной этой мысли», — признается Барлоу. Всего в Австралии в этой программе приняло участие около 200 доноров - лишь у такого числа людей удалось обнаружить в крови необходимые антитела.

В прессе Джеймса Харрисона прозвали «человеком с золотой рукой», но сам он не считает себя героем. «Возможно, сдавать кровь — мой единственный талант», — говорил он в интервью CNN. Харрисон также рассказывал, что на самом деле боится уколов и каждый раз, когда у него берут кровь, отводит глаза.

За свою жизнь он сдал кровь 1173 раза, а из его плазмы произвели около трех миллионов доз препарата. Инъекция антирезусного иммуноглобулина потребовалась даже его собственной дочери в 1992 году. «Благодаря папе я смогла родить еще одного здорового мальчика. Спасибо, что дал мне шанс иметь двух здоровых сыновей — твоих внуков», — рассказала она.

В 1999 году Джеймса Харрисона наградили Орденом Австралии, а спустя четыре года он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. 11 мая 2018 года он сдал кровь в последний раз в жизни: после 80 лет в Австралии уже запрещено это делать, но врачи сделали исключение для почетного донора. «Надеюсь, что мой рекорд кто-нибудь побьет, — сказал Харрисон. — Ведь это все для хорошего дела».

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