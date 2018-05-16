Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко на выставке товаров Беларуси в Душанбе

Подобные выставки важный фактор нахождения новых партнёров и расширения торгово-экономических отношений.

Такое мнение высказали президенты Таджикистан Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко 15 мая на церемонии открытия Выставки товаров и продукций Республики Беларусь в Таджикистане.

Выставка начала свою деятельность после перерезания символической ленты главами государств.

Около 150 предприятий и авторитетных компаний Беларуси представили на выставке большой перечень товаров и продукций: строительные материалы, электротехнические, химические, фармацевтические товары, минеральные удобрения, бытовая техника, товары и продукции пищевой, лёгкой, мебельной, деревоперерабатывающей, машиностроительной, сельскохозяйственной и полиграфической промышленностей.

На выставке также будут представлены туристические возможности этой страны.

Рахмон и Лукашенко ознакомились с выставкой и дали ценные советы предпринимателям для создания совместных промышленных предприятий, импорта и экспорта продукций в обеих странах, увеличения объёма товарооборота между Таджикистаном и Беларусью, передает пресс-служба главы государства.

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Экономическое сотрудничество между республиками имеет тенденцию неуклонного роста и, в основном, рассматривается в рамках Межправкомиссии РТ и РБ по вопросам торгово-экономического сотрудничества, созданного в 1999 году.

Из Беларуси в Таджикистан, в основном, поступают большой строительный грузовой транспорт и горная техника, продукции текстильной сферы и мебель, электрооборудование и бытовая техника, дерево и продукции его переработки, породистые животные, продукции неорганической химии и фармацевтики. А из Таджикистана в Беларусь, в основном, экспортируется хлопковолокно, шерсть, фрукты, алюминий и масляные семена.

Также заметен ввоз в Таджикистан продукций предприятий «БелАЗ», «МАЗ» и «МТЗ». В последние годы из Беларуси в Таджикистан импортировано около 1000 больших строительных грузовых машин для строительства энергетических сооружений, а также оборудования для добычи минералов.

Как было отмечено, это крупнейшая выставка товаров и продукций Беларуси, организованная за последние 5 лет за пределами страны.

Выставка товаров и продукций Республики Беларусь в городе Душанбе продлится до 23 мая.

Инфографика БелТА

Товарооборот между РТ и РБ Фото БелТА

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