Республика Таджикистан решительно осуждает кровопролитие в секторе Газа, в результате которого были убиты десятки палестинских граждан, выражавших свой мирный протест.

Об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана.

Эскалация напряженности и провоцирование насильственных акций усугубляют и без того взрывоопасную ситуацию в регионе, отмечено в нем.

«Республика Таджикистан, подчеркивая настоятельную необходимость урегулирования конфликта на основе известных резолюций Совета Безопасности ООН, призывает все стороны к отказу от применения силы и действий, подрывающих основы мира и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.

Акции протеста прошли в секторе Газа 15 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к ней переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур, сообщает Лента.ру.

Между тем, Вашингтон обвинил движение ХАМАС в том, что израильские военные убили более 50 палестинцев. По словам представителя Белого дома Раджа Шаха, протесты были спланированы членами организации.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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