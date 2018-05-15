Сегодня в Душанбе подведут итоги хакатона, участники которого разработают новые возможности для продвижения туристических возможностей Таджикистана.

Программа развития сообществ ПРООН совместно с Комитетом по развитию туризма при правительстве РТ проведёт финал хакатона «Инновационное развитие туристических возможностей и ремесленничества Таджикистана». Партнером выступает также Российско-Таджикский Славянский Университет.

Хакатон посвящен Году развития туризма и народных ремесел. Мероприятие состоится сегодня в 10.00 в зале «Брюссель» гостиницы Хаятт Ридженси.

Задача участников хакатона – предложить концепцию использования новых технологий в решении определённых проблем, говорится в релизе мероприятия.

Финалисты презентуют прототипы сайтов, приложений и даже телеграмм-бот для автоматизации рутинных задач, которые помогут ориентироваться в туристических возможностях Таджикистана.

Все финалисты будут награждены памятными подарками, а победители получат ценные призы: 1 место-лэптоп, 2 место - смартфон и 3 место-планшет.

Напомним, хакатон проходил в три этапа: ознакомительный (с 26 февраля по 6 марта), идеатон с (15 марта по 15 апреля) и финальная часть (с 3 мая 2018 года).

На ознакомительном этапе участники посещали информационно-туристический центр Комитета по развитию туризма и туристические компании, чтобы поближе познакомиться с их работой. Профессиональные менторы оказывали содействие участникам в формировании команд для прохождения в следующий этап.

На втором этапе команды разрабатывали мобильные приложения по туристическим возможностям Таджикистана, коммерциализация ремесленничества и разработке туристических продуктов.

На финальном этапе по итогам презентаций проектов будут выявлены победители хакатона

Хакатон - это форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей создания программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над решением какой-либо проблемы.

Первый в истории Таджикистана марафон программирования - хакатон, в ходе которого молодые участники создали редкий справочник государственных услуг, состоялся в октябре 2017 года. В его рамках 15 молодых и активных жителей столицы создали интернет-платформы для легкого доступа к госуслугам, улучшения транспортного обслуживания и активного привлечения граждан к жизни города.

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