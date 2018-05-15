Сегодня ровно в полдень в Худжанд прибыл первый рейсовый автобус из Ташкента. Пассажиров первого презентационного рейса по маршруту Ташкент-Худжанд - представителей транспортных ведомств, руководителей туристических компаний и СМИ Узбекистана на автовокзале «Рохи абрешим» (Шелковый путь) под звуки доиры, с хлебом и солью встретили руководство области и города Худжанда, представители министерства транспорта Таджикистана, общественность города.

Торжественную церемонию в честь прибытия первого автобуса из Ташкента в Худжанд открыл председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода. Поприветствовав гостей, он подчеркнул, что по инициативе и доброй воле глав двух братских государств обеспечено беспрепятственное передвижение транспорта в обеих направлениях и сегодня возобновлено автобусное транспортное сообщение между странами.

«Осуществление сегодняшнего рейса по маршруту Ташкент-Худжанд стало возможным благодаря соглашению между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении, подписанному главами двух государств во время визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева. Во взаимоотношениях двух стран во всех сферах ключевую роль играет свободное перемещение граждан двух стран, и возобновление автобусного сообщения - это большой шаг в этом направлении», - отметил первый заместитель председателя Согдийской области Рустам Рахматзода.

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Руководитель делегации Узбекистана Аброр Исаев, поблагодарив руководство области и города за теплый и радушный прием, отметил, что 13 апреля этого года в целях практической реализации межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении в Ташкенте состоялась встреча компетентных органов двух стран по вопросам международных автоперевозок.

По его словам, в рамках практической реализации протокола агентство "Узбекавтотранс" совместно с министерством транспорта Таджикистана провело подготовительную работу об открытии международного автобусного маршрута Ташкент-Худжанд-Ташкент.

Он сообщил, что со стороны Узбекистана перевозчиком определена компания «Манзара-туризм», а с таджикской стороны - компания «Asian Express». Между двумя компаниями подписан договор о взаимном сотрудничестве по обслуживанию автобусов.

Протяженность маршрута составляет 174 км, время в пути 4,5 часов. В расписание заложено по 30 минут для прохождения таможенного и пограничного контроля на КПП «Ойбек» Узбекистана и «Фотехобод» Таджикистана. Стоимость проезда между перевозчиками определена в размере 50 тысяч узбекских сом, что соответствует 50 сомони.

Начальник управления наземного транспорта министерства транспорта РТ Фаррух Неъматзода поблагодарил своих узбекских коллег за эффективное взаимодействие, без которого не стало бы возможным достижение этой цели. Он также выразил надежду, что сегодняшнее событие послужит новым толчком в развитие экономики двух государств, туризма и открытия новых возможностей взаимосвязей между бизнес-структурами.

Как сообщил АП директор государственного учреждения автомобильного транспорта и логистического обслуживания министерства транспорта Курбонали Хидирзода, в течение ближайших двух-трех недель поэтапно будут открыты все запланированные в ходе переговоров автобусные рейсы через КПП Исфары и Канибадама в Коканд, Андижан, Наманган и Фергану, рейсы Душанбе-Термез, Душанбе-Денау, Душанбе-Ташкент, Пенджикент-Самарканд, Пенджикент-Бухара, из Шаартуза в Термез. В целом будет открыто более 10 рейсов.

«Мы должны были открыть рейс еще неделю назад, но не был до конца решен вопрос различных пограничных платежей. Сейчас эти пошлины отменены, и дополнительно сегодня с руководителями транспортного ведомства, мы еще раз обсудим вопросы цен на билеты. Касательно частоты рейсов, мы проанализируем интенсивность пасажиропотока и загруженность (всего в автобусе 42 сидячих места) и потом согласуем расписание", - сказал он.

Хидирзода: Граждане должны иметь при себе загранпаспорт, а для детей до 5 лет, возможно, будет бесплатный проезд.

"В будущем на рынке пассажироперевозок смогут участвовать и другие компании и осуществлять международные рейсы, но это должны быть типовые, транспортные предприятия, автобазы, которые имеют все соответствующие условия для перевозки пассажиров и посредством современных автобусов», - отметил Хидирзода.

Он также сообщил, что для осуществления рейсов по маршруту Худжанд-Ташкент сейчас выделено 6 автобусов. Первый рейс из Худжанда в Ташкент отправится завтра в 8 часов утра.

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