АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 Мая 2018 ГОДА

- На Центральном стадионе Гиссара состоится матч заключительного шестого тура группового турнира Кубка АФК-2018 между «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан). Начало встречи в 18:00.

- В 10 часов в Национальной библиотеке пройдет пресс-конференция по вопросам проведения Дней культуры Республики Беларусь в Таджикистане.

- В Душанбе состоится финал хакатона «Инновационное развитие туристических возможностей и ремесленничества Таджикистана». Мероприятие состоится 16 мая в 10.00 в зале «Брюссель» гостиницы Хаятт Ридженси.

- В Душанбе проходит выставка Беларуси в Таджикистане. Выставка работает в «Манеже» (бывшее ВДНХ, ул. Спортивная, 2) с 10.00

- В Театре оперы и балета им. Айни пройдет концерт с участием деятелей культуры Беларуси. Вход по пригласительным.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 Мая

1967 – В Ленинграде изготовлена первая партия цветных телeвизиров «Радуга».

2007 - Президент РТ Э.Рахмон подписал закон РТ «Об амнистии граждан и юридических лиц в связи с легализацией имущества».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 Мая

1903-1973 – Родился композитор и певец, Лауреат Государственной премии имени Рудаки Шохназар Сохибов.

1932 – Родился ученый–токсиколог, доктор медицинских наук Абдулло Якубов.

1935-2008 – Родился композитор, режиссер, певец Саидмурод Хотамов.

1938 – Родился литературовед Юсуф Акбаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ( выше 2500м ночью снег), гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, (выше 3000м ночью снег) гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар - Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 17-19 тепла.