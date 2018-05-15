В ночь с понедельника на вторник город Фарах, административный центр одноимённой западной афганской провинции, подвергся крупному нападению со стороны боевиков «Талибана».

Город был атакован примерно в 2 часа ночи по местному времени. По словам очевидцев, нападавшие прибыли к Фараху с четырёх сторон и приступили к столкновениям с местными стражами порядка, передает Афганистан.ру

К настоящему времени боевиками был захвачен один из районов города, а также здание Управления национальной безопасности. На улицах Фараха не смолкает стрельба, и большинство жителей не рискуют покидать свои дома.

В вооружённых столкновениях используется как лёгкое, так и тяжёлое огнестрельное оружие. К проведению антиталибской операции были привлечены военно-воздушные силы, но до сих пор стражам порядка не удалось ликвидировать угрозу. Местное население опасается, что боевики будут в силах полностью захватить город.

К настоящему времени в городской госпиталь были доставлены тела двоих погибших и 16 пострадавших сотрудников правоохранительных органов, при этом в числе раненых был заместитель начальника полиции провинции Абдул Разик Шерзад. Сведений о потерях антиправительственных сил, а также возможных жертвах среди мирного населения в прессу пока не поступало.

Как ранее сообщал «Афганистан.Ру», в рамках весеннего наступления движение «Талибан» расширило свою активность в различных провинциях страны. Большинство атак ограничивалось столкновениями с полицией, однако на этот раз повстанцы предприняли попытку захвата крупного населённого пункта.

На данный момент провинциальное руководство воздерживается от комментирования ситуации в городе, однако местные жители отмечают, что городу необходимо срочное прибытие подкреплений, иначе он в скором времени окажется под талибским контролем.

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