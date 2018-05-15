Ушел из жизни корифей таджикского театра, выдающийся режиссер, знаменитый актер театра и кино, Заслуженный деятель искусств Таджикистана, Почетный гражданин города Худжанд Ислом Саломов.

Устода, всю жизнь посвятившего развитию театрального искусства, в минувшую пятницу проводили в последний путь из стен родного театра имени Камоли Худжанди и похоронили рядом с его любимой и единственной дочерью Саодат – Заслуженной артисткой республики, безвременно ушедшей в прошлом году.

На церемонии прощания с мастером сцены, которая состоялась в фойе театра имени Камоли Худжанди, собрались сотни поклонников его творчества, благодарные зрители, театральное, литературное и научное сообщество, представители местных властей, соратники и ученики, его семья, близкие и родные.

Речи на митинге были без излишнего пафоса, душевные и земные, говорили от души о том, что это большая утрата не только для деятелей театра и культуры, но и для всего таджикского народа. О роли и вкладе устода в развитии таджикского сценического искусства, театра и кино, воспитании целой плеяды молодых и перспективных театралов говорили начальники Управлений культуры города Душанбе Обид Назаров и Согдийской области Ориф Набиев, Народные артисты Таджикистана Джурабек Муродов и Майрам Исоева, председатель Согдийского отделения Союза писателей, Народный поэт республики Ахмаджони Рахматзод, его соратники и воспитанники.

А когда Ориф Набиев сказал, что Ислом Саломов в стенах этого театра всю свою жизнь слышал овации от благодарных зрителей, зал взорвался аплодисментами…

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- Я впервые видел у нас, чтобы актера и режиссера провожали под аплодисменты. Глаза в слезах и все хлопали, отдавая дань великому театралу. Это было символично и трогательно, слез не сдерживали даже мужчины, - говорит Толиб Озарахш, поэт и драматург. - И устод был достоин этих слез и аплодисментов. Всю свою яркую жизнь и творчество он посвятил таджикскому театральному искусству, проработав более полувека в двух знаменитых театрах страны - Государственном театре музыкальной комедии имени Камола Худжанди и в Государственном музыкальном театре юного зрителя. Саломов имел свой особенный почерк в театре, он старался ставить на сцене пьесы таджикских драматургов, а когда использовал произведения зарубежной драматургии, старался придать им национальный колорит. В ТЮЗ мы вместе поставили на сцене более 7 пьес, три из них были написаны по его рекомендациям. Два спектакля - «Чашмаи Пардуш» и «Афсона ё хакикат» (Сказка или быль) были призерами фестиваля «Парасту» как лучшие детские спектакли.

Он был удивительной личностью, его жизнь - и театральная и семейная были неразделимы, он был предан театру до мозга костей, в процессе работы над постановкой прислушивался к мнению других, но у него была своя позиция, свой взгляд и свои принципы. У устода я научился многому и в жизни и в творчестве. Его отношение к детям это что-то! Видя, как он общается с детьми, человек наслаждался. Я постоянно видел, как он по утрам, держа за руку своего внука, провожал его в детсад, потом в школу, потом в театр и позже, когда он вырос, учиться в Душанбе. И так он относился ко всем своим воспитанникам. Эту безграничную любовь к детям, к молодому поколению он передал молодым актерам созданного им Театра юного зрителя. Дети, которых устод буквально за руки привел на сцену, теперь уже сами состоялись как личности, многие посвятили себя театру, многие ныне известные певцы и исполнители, актеры, режиссеры. И этот «бесконечный караван шогирдов» сегодня продолжают его дело по всей стране. Один из них – Эхсон Каримов теперь главный режиссер ТЮЗа, другой Шохджамшед Умари уехал в Душанбе и открыл там свой театр «Нигохи нав».

Он завещал ни при каких обстоятельствах не отменять спектакль

- Устод Ислом Саломов не любил, когда по той или иной причине отменяли спектакль. Он говорил: все важные дела подождут! Спектакль ни в коем случае нельзя отменять, люди пришли в святая святых – театр, на спектакль, увидеть своих кумиров, насладится игрой своих любимых актеров. Представление должно состояться, даже если зрителей совсем мало!», - делится воспоминаниями режиссер театра имени Камоли Худжанди Набишер Пояндаев. - Сегодня в день его похорон тоже кто-то предложил отменить вечерний спектакль, и я сказал нет, если хотите, чтобы душа устода возрадовалась, спектакль должен состояться!

По-моему, во всем бывшем Советском союзе мало найдется режиссеров, которые как Ислом Саломов имеют такую богатую творческую биографию. В одном театре имени Камола Худжанди он проработал более 30 лет, большую часть времени руководил творческим коллективом в качестве главного режиссера. За эти годы он поставил на сцене более 110 спектаклей отечественных и зарубежных драматургов. Перечислять все его лучшие работы сложно. Но одна из его постановок, которая имеет мировую известность, это «Модар нигарон аст». В 1971 году он поставил ее вместе с самим писателем Файзулло Ансори.

В советское время выезжать заграницу на гастроли было очень сложно, но этот спектакль был показан на театральных сценах Средней Азии, Ирана, Афганистана. Спектакль был настолько популярен, что театральное сообщество Афганистана в то время стало его заказчиком. Саломов этот спектакль со всеми декорациями и сценарием отвез в Афганистан и подарил афганскому театральному сообществу. По разным причинам спектакль долгие годы не ставили, и когда я в 2016 году вернулся в театр, получив вторую специальность режиссера, тогдашний директор театра Мирзорашидов порекомендовал мне начать свой дебют в новом качестве с возрождения на сцене этого знаменитого спектакля. «Если и провалитесь, то утешением будет, что упали с высокой вершины», сказал он. Пьеса отражала вопросы и проблемы того, советского времени. А между тем временем и нынешним разница огромная. Другие ценности, другой взгляд на мир, другое развитие, другая жизнь. И я решил адаптировать спектакль к нынешнему времени, и зайдя к устоду, сказал: у меня вот такие намерения, дадите благословение? Он безмерно обрадовался и сказал в ответ: «Сынок, ты взял лучшую вещь, и если начнешь свой путь с этого, то тебя ждет хорошее театральное будущее. Когда была приемка спектакля со стороны худсовета и хукумата, сам Саломов, который присутствовал на просмотре, сказал: «Спасибо тебе за хорошую работу, это новое прочтение пьесы. Это было высшей оценкой для меня!»

Хороший человек – это профессия!

- Когда говорят: "Хороший человек не профессия" – это ложь, не верьте! Особенно в театре - это уже большая профессия, - говорит режиссер Барзу Абудразззаков. - Ислом Саломов был добрейшим человеком. Благодаря, в частности, и ему, я провёл пять чудесных лет в театре имени Камола Худжанди. Мы редко встречались, мало общались, нас связывала только судьба театра, не более. Но, каждый раз при встрече, я чаще и чаще замечал человека, углубляющегося в свою только ему известную драму, уходящего в свой мир, в свою изоляцию. Может это был результат усталости от театра, может чего-то ещё (он никогда не говорил о дурном). Это было его личным, и он стойко переносил эти невзгоды. Никогда ни о ком ни слова плохо! Саломов был удивительно смелым и честным, открытым и отзывчивым. У него было чему учиться. Хочется, чтобы ТАМ ему было лучше, чем среди нас.

«Он заразил нас, детей, театром!»

- С моим духовным отцом и наставником судьба меня свела в канун нового 2004 года. Тогда я занимался самодеятельностью в школе, и мы участвовали со сценкой в традиционном предновогоднем городском конкурсе среди школ, - говорит ученик устода, директор Международного молодежного театрального фестиваля «Нигохи нав» Шахджамшед Умари. - Режиссером этого новогоднего представление была Сайрам Исоева, супруга устода. Заметив мою игру, муаллима порекомендовала мне заглянуть как-нибудь в ТЮЗ. Позже я прошел конкурс и стал работать с Саломовым.

Устод сыграл исключительную роль в моей жизни и в моем выборе будущей профессии, моего становления как творческого человека, - говорит Шахджамшед. - Как-то у нас в театре были гости, и устод в ходе беседы сказал, указывая на нас: «Ин бачахо сироятздаанд» (эти дети заражены). «Они заражены и больны театром, - сказал после паузы устод и добавил: – это неизлечимо». Так и получилось. Устод заразил нас театром! В ТЮЗе я проработал до 2010 года.

Он был честный, прямолинейный, все для него были равны и ко всем – взрослый ты или ребенок, простой смертный или высокопоставленный чиновник, он относился одинаково. Однажды я не пришел на репетицию и когда он спросил причину, я ему соврал. Он долго и пристально смотрел на меня, а потом сказал: «Никогда не ври, будь честным по жизни». Это тоже стало уроком и запомнилось на всю жизнь. Устод своими словами, шутками давал жизненные ориентиры, ориентиры человечности, справедливости и честности. Он всегда повторял – «никогда не ставьте разницу между людьми, не оценивайте людей по их должности и достатку. Главное оставаться всегда человеком! Не лебезите, не занимайтесь подхалимажем перед сильными мира сего». Он воспитывал не только творчески, но и давал азы человечности, ориентиры жизни. Прежде всего, он воспитал в нас понятие быть человеком!

- Театр юного зрителя – это детище устода Ислома Саломова, - говорит актер и администратор ГМТЮЗ Насриддин Маликов. - В трудные 90-е годы, когда наблюдался упадок во всех сферах, в том числе и образовании, дети и молодежь потеряли какие-то нравственные ориентиры, были на перепутье. - Устод видел все это, переживал, и тогда у него родилась идея создания театра юного зрителя. И вместе с Сафрон Ёдгоровой в 1998 они «по кирпичику» стали создавать этот театр. Уже в 2004 году, после того, как театр привлек внимание, поставив несколько интересных спектаклей, он получил решением главы государства статус Государственного музыкального театра юного зрителя. ТЮЗ мы называем школой Саломова. Здесь простые дети, школьники учились актерскому мастерству. Некоторые его воспитанники уже стали знаменитыми, заслуженными артистами страны. В последний год здоровье устода значительно ухудшилось, но, несмотря на это, он почти до последних мгновений жизни оставался со своим любимым театром. Буквально месяц назад устод приходил в театр в сопровождении своего сына и участвовал на сдаче нового представления. Устод ушел из жизни, но его дело будут продолжать его воспитанники. Сейчас коллектив театра готовится к празднованию Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Этот день также является и днем рождения Саломова. Мы уже посоветовались, что в этот день организуем красочное представление для детей и посвятим его памяти Ислома Саломова. И знаем, что душа устода в этот день будет радоваться вместе с детьми».

- С этим великим человеком мне удалось близко познакомиться во время съемок фильма "Коса" (Чаша), который мы снимали в Зафарабадском районе и который принес «Сугдсинамо» множество наград, - говорит замдиректора киностудии «Сугдсинамо» Осими Орифпур. - Вместе там мы были неделю. Каждое мгновение с ним было полно нравоучений и красочных воспоминаний. Ислом Саломов – великий мастер сцены и великолепный режиссер, в этой творческой группе (имею ввиду фильм "Коса") был самым возрастным, живой легендой, нашим наставником и поддержкой. Помню, как после окончания съемок фильма он в кругу всех, задорно смеясь только ему присущим заразительным смехом, говорил, что готов играть роль в очередном фильме "Сугдсинамо". Но судьба и жизнь распорядилась так, что нашим планам нового проекта с Исломом Саломовым не суждено было осуществиться. Фильм "Коса" с главной ролью с устодом хотя и был «первой ласточкой» нашей киностудии, открыл перед нами двери множества международных кинофестивалей. Творческая группа скорбит сегодня по поводу кончины этого мастера сценического искусства. Да, к сожалению и такие великие люди смертны, и когда-то покидают нас,забирая с собой неосуществленные планы и благие намерения. Должное таким людям надо отдавать при жизни, ценить их, предоставлять им условия для большего размаха и пространство для созидания. Ислома Саломова больше нет на сцене, но его искусство, мастерство, его школа будут продолжать жить в делах его воспитанников».

Вклад режиссера

Ислом Саломов родился 1 июня 1940 года в селе Камодон района Горная Матча. Выпускник музыкального училища города Худжанда. Вместе с будущей супругой Сайрам Исоевой в 1964 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Островского. Свою театральную деятельность он начал в театре имени К.Худжанди (бывший театр имени Пушкина города Ленинабада) в качестве актера. Затем в течение двух лет обучался режиссерскому искусству в театре имени Вахтангова города Москвы у выдающегося советского режиссера – Народного артиса РСФСР Е. Симонова. Первой успешной работой тогда молодого начинающего режиссера был спектакль «Цыганка Аза» по пьесе М. Старицкого, благодаря которой он открыл себе путь на большую сцену и завоевал популярность как молодой и перспективный режиссер. Сотрудничая с такими знаменитыми театралами — с народными артистами Таджикистана О. Назаровым, М. Иброхимовой, О. Усмоновой, Р. Баккалом, он отточил свое режиссерское мастерство, приобрел свой особый почерк и стиль работы.

В течение более чем полувека работы в качестве главного режиссера - 30 лет в театре имени К.Худжанди и 20 лет в ТЮЗ он поставил на сцене более 100 высокохудожественных спектаклей по пьесам, как отечественных, так и зарубежных драматургов.

В результате его неустанного труда на сцене были поставлены такие знаменитые спектакли, как «Суруди нотамом» (Незаконченная песня), «Лулиён» (Цыгане), «Модар нигарон буд» (А мать все ждала) Ф.Ансори, «Бедори» (Пробуждение) Р. Джалила, «Абадзиндахо» (Вечноживые) С. Сафара, «Дохунда»- Дж.Икрами. и десятки других, которые получили большую популярность среди зрителей. Благодаря его режиссерскому мастерству на сцену пришли произведения мировой драматургии «Ашрофпараст» (Мещанин во дворянстве) Ж.Мольера, «Трибунал» А. Макаёнка, «Теща» М.Шамхалова, «Равшан и Зулхумор» К. Яшина, «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина.

Ислом Саломов был не только выдающимся и одаренным режиссером, но и талантливым актером, и мастерски сыграл главные роли в таких спектаклях, как «Ароба хануз чаппа нашудааст» (Арба все еще не перевернулась), «Лулидухтар Аза» (Цыганка Аза), «Барои Ватан» (За Родину), «Фочиахои хурд» (Маленькие трагедии), в фильме «Коса» и др.

Вместе с Заслуженной артисткой Таджикистана Сафрон Ёдгоровой он в 1998 году создал ТЮЗ имени Одилжона Назарова, который позже в 2004 году получил статус Государственного музыкального театра юного зрителя.

Он внес огромный вклад в развитие молодежного театрального искусства, в воспитании целой плеяды юных актеров, которые ныне стали известными в республики актерами театра и кино, заслуженными артистами.

В честь своего 75-летия ему было присвоено почетное звание Почетный гражданин города Худжанда.

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