Компания «МегаФон Таджикистан» открыла новый офис обслуживания абонентов в столице республики. Он ждет посетителей в 82-м микрорайоне на улице Нусратулло Махсум, 75.

Все розничные точки «МегаФона» отличает одинаково высокий уровень сервиса, удобство расположения и максимально широкий функционал. В офисах оператора можно решить любой «мобильный» вопрос – от выбора и подключения самого выгодного тарифа до покупки и настройки высокотехнологичных гаджетов. Тем не менее, офис в 82-м квартале будет немного отличаться от других.

«Новый офис открылся в начале мая, когда вся страна празднует День Победы. Поэтому появилась идея создать в нем стену памяти, посвященную подвигу героев Великой Отечественной войны. Не меньший интерес посетители проявили к приложению «МегаФон Life» для общения и выгодных звонков в Россию. Уверен, что в праздничные дни наши клиенты получили не только позитивные эмоции, но и много полезной информации», – поделился планами руководитель Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

Первые же часы работы новой розничной точки показали, что сейчас особенно интересует абонентов «МегаФона». Например, многие подробно расспрашивали консультантов о приложении «МегаФон Life» для общения и выгодных звонков в Россию. Ожидается, что офис будет принимать ежедневно порядка 150-200 посетителей, каждый из которых получит самый подробный ответ на любой вопрос, касающийся связи и мобильных устройств.

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