Встреча делегаций Таджикистана и Беларуси в расширенном составе

В Душанбе подписали дорожную карту сотрудничества до 2020 года между Беларусью и Таджикистаном. Она определяет таджикско-белорусское взаимодействие в ключевых сферах на ближайшую перспективу.

Таджикистан и Беларусь подписали 15 документов о сотрудничестве между разными ведомствами двух стран, сообщает пресс-служба главы государства.

Карту сотрудничества между двумя странами подписали сопредседатели межправительственной комиссии министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори.

Кроме того, подписан план консультаций между министерствами иностранных дел на 2019-2020 годы.

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Соглашение о сотрудничестве подписано также между Комитетом госконтроля Беларуси и Счетной палатой Таджикистана, Национальная академия наук Беларуси подписала соглашение о научном сотрудничестве с Академией наук Таджикистана.

Кроме этого, подписано Соглашения о сотрудничестве в судебно-экспертной деятельности между Госкомитетом судебных экспертиз Беларуси и министерствами внутренних дел и юстиции Таджикистана.

Этот же комитет подписал соглашение о сотрудничестве в сфере судебной медицины с министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Между МЧС Беларуси и Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана принят комплексный план мероприятий на 2018-2020 годы.

Заключены соглашения о сотрудничестве между министерствами промышленности, министерствами здравоохранения двух стран, Минобразования Беларуси заключило соглашение о сотрудничестве в сфере дошкольного образования с министерством образования и науки Таджикистана.

Также подписано соглашение между государственными медицинскими вузами двух стран об академическом и научном сотрудничестве.

Госкомитет по имуществу Беларуси и Госкомитет по земельному управлению и геодезии Таджикистана также подписали Соглашение о сотрудничестве.

Помимо этого, принят План мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между столицами двух государств.

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