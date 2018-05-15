Двое молодых жителей Нурабадского района поднялись в горы для сбора грибов. В результате не соблюдения правил безопасности, 21-летний местный житель, сорвавшись с горы, погиб.

Об этом сообщает КЧС, отмечая, что Комитет сообщал о том, что на территории страны, особенно в горных местностях, прогнозируется снижение температуры, ливневые дожди, грозы и град.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

«Во избежание несчастных случаев КЧС не раз давал свои рекомендации гражданам о правилах поведения при таких погодных условиях. Было подчеркнуто, что неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, на реках ожидается подъем уровня воды. К сожалению, не все граждане вняли рекомендациям и не оценили всю опасность сложившейся ситуации. В результате случаются такие трагедии», - отмечают в Комитете.

Комитет в очередной раз убедительно просил граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур растущих в горных местностях.

Между тем, по данным Агентства по гидрометеорологии, неустойчивая погода с кратковременными, местами сильными, дождями, возможными грозами и градом сохранится в республике до 20 мая.

16 и 18 мая в связи с выпадением сильных осадков на реках РРП, Хатлонской и Согдийской областях ожидается повышение уровня воды. В горных и предгорных районах республики будет селеопасно.

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