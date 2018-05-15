Компания «Таком», предоставляющая услуги сотовой связи в Таджикистане под брендом Beeline, проиграла процесс обжалования в Высшем экономическом суде решения нижестоящей инстанции. Спор завершился в пользу Налогового Комитета.

Судебный спор между Налоговым комитетом и Beeline длится уже полтора года.

В 2016 году Налоговый Комитет выдвинул в отношении компании две претензии на 45 млн. долларов, сообщили в компании (какую часть этой сумму компания выплатила, а какую нет- неизвестно).

В итоге, с учетом обычных налогов и сборов, вся фискальная нагрузка на компанию в 2016 году составила порядка 73 млн. долларов, при том, что общая выручка «Такома» - 68 млн. долларов.

В связи с этим, выражая несогласие с налоговыми претензиями, Beeline подала иск в экономический суд на решение Налогового Комитета.

Экономический суд не удовлетворил решение Beeline, и компания для обжалования решения нижестоящей инстанции подала кассационную жалобу в Высший экономический суд.

ВЭС, в свою очередь, оставил без изменения решение Экономического суда.

Источник «АП» в компании добавил, что решение Верховного экономического суда было принято еще на минувшей неделе.

Напомним, наряду с Beeline, по 150 миллионов сомони (18 млн. долларов) составил также штраф двух других мобильных компаний - Мегафон Таджикистан и Tcell.

Между тем, как уже сообщалось, 5 апреля голландский холдинг VEON Ltd распространил заявление о продаже своего подразделения в Таджикистане - ООО «Таком» (бренд «Билайн») - таджикскому ZET Mobile Limited.

В компании тогда это решение объяснили тем, что Служба связи, которой принадлежит эксклюзивное право поставки интернета, в качестве давления на компанию за долги перекрывала им канал, отчего ухудшалось качество связи.

«Есть у компании и другие расходы: плата за Единый коммутационный центр, плата за номер, акцизные налоги. Все эти проблемы в числе прочего и вынудили VEON Ltd продать свою компанию в Таджикистане», - отмечалось тогда.

За сколько компания была продана - неизвестно. Впрочем, неясно и кто является владельцем этой компании, известно только, что она таджикская.

При этом, как сообщил источник в самой компании, «Билайн» не уходит с таджикского рынка. По условиям сделки бренд остается в Таджикистане.

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