Соревнование по поеданию мяса состоялось в Казахстане. Конкурс прошел в рамках первого этнофестиваля "Кокмайса-2018" в Улытау, передает СA-News.

В состязании участвовали пять человек из разных регионов страны - Мангыстау, Шымкента, Жезказгана и Улытау. Участники должны были управиться с целым подносом баранины за пять минут.

Победителем соревнования по поеданию мяса стал 25-летний парень из Жезказгана - Бекзат Жармагамбет. За первое место в конкурсе он получил 30 тысяч тенге ($91), второе место и 20 тысяч тенге ($61) получил участник из Улытау, третье место присудили гостю из Шымкента.

Следом состоялось первенство по выпиванию кумыса. Первое место в этом конкурсе завоевал житель Улытауского района Карагандинской области Алмас Бимагамбет. Он сумел выпить 4,3 литра кумыса без остановки.

Этнофестиваль "Кокмайса-2018" проходил с 6 по 9 мая в Улытауском районе Карагандинской области. В нем принимали участие около четырех тысяч человек со всех регионов Казахстана. Участники этнофестиваля посетили мавзолеи Жошы хана, Алаша Хана, Домбауыла, гору Едиге. Проехали в Хан Орда, побывали на горе Темирлана.

На этнофестивале был продемонстрирован древний обряд "Бие байлау", традиция "Қымыз ашыту", мастер-классы по плетению камчи, обработке дерева, изготовлению аркана, соревнование "Қатын күрес" и другие национальные состязания.

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