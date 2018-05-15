Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о давних планах по строительству судоходного канала между Черным и Каспийским морями, который обеспечит выход Казахстана и центральноазиатских государств в Средиземное море и Атлантический океан. Об этом он заявил на расширенном заседании Высшего Евразийского совета, прошедшем 14 мая в Сочи.

Назарбаев предложил обдумать строительство высокоскоростной автомагистрали «Евразия», которая через Россию и Казахстан соединит Европу с Азией, и «строительство судоходного канала "Евразия", который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря». Оба проекта глава Казахстана назвал «перспективными». В саммите кроме него приняли участие президенты России, Белоруссии и Киргизии, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавивший правительство после акций протеста, а также президент Молдавии Игорь Додон, чья страна стала государственным наблюдателем в ЕАЭС, передает ИА "Фергана".

Назарбаев не впервые публично рекламирует эту идею. Странам ЕАЭС он предложил обсудить предложение, высказанное им в 2007 году, а также в апреле 2014 года на лекции в Московском государственном университете. Идея канала, который может соединить Каспий и Азов, связанный в свою очередь с Черным морем, еще старше. Были разработаны десятки проектов, первые восходят к временам Российской империи. В СССР был проект Манычского канала, однако, как отметила газета Asia Times, реализовать их России постоянно мешали войны. Манычский канал не был построен из-за Великой Отечественной войны. Отпугивали также дороговизна проекта, опасность нехватки воды для заполнения канала и вред для экологии, который может быть нанесен таким вмешательством.

Планы были реанимированы в 2007 году, когда такое предложение высказал российский президент, а казахстанский его поддержал на Петербургском экономическом форуме.

«Этот канал станет важным выходом к морю через Россию для всей Средней Азии», — заявил тогда Назарбаев. В июне того же года правительство Казахстана предложило России построить более глубокий канал для прохода морских судов из Черного моря в Каспийское по дну Кумо-Манычской впадины, а казахстанская Академия наук начала изучать варианты. С тех пор идея канала постоянно обсуждается на экономических форумах, посвященных российско-казахстанскому сотрудничеству.

В 2010 году совместная казахстанско-российская рабочая группа подсчитала, что проект обойдется в 4,5 млрд евро. В одном из вариантов так называемый «Евразийский канал» или канал «Евразия» длиной в 700 км должен был пересекать Дагестан, Калмыкию, Ставропольский край и Ростовскую область. Канал позволит увеличить транзит грузов из центральноазиатских стран и Китая в Черноморский регион и Европу, прежде всего нефти, другого сырья и готовой продукции. Противники проекта убеждают, что с транзитом нефти могут справляться имеющиеся трубопроводы и построенный в 1952 году Волгодонский канал.

Собственно Волгодонским каналом Черноморский и Каспийский бассейны уже соединены: он объединяет впадающую в Каспийское море Волгу с впадающим в Азовское море Доном. Однако он почти полностью загружен при пропускной способности 16,5 млн тонн грузов в год. В строительстве нового канала больше всех заинтересованы Казахстан и Китай. Казахстан — единственная добывающая и экспортирующая нефть страна, не имеющая выхода к морю, и Назарбаева это беспокоит. Китаю же канал позволит сократить время доставки своих грузов в Европу и увеличить товарооборот.

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