Национальный банк Таджикистана надеется на разработку со стороны Международного валютного фонда программы экономических преобразований страны.

«Делегация представительства Международного валютного фонда под руководством главы миссии МВФ по Таджикистану Падамжи Ханделвалы прибыла в республику для изучения экономической ситуации и вероятной разработки новой программы экономической реформы», - сообщает пресс-служба НБТ.

В сообщении говорится, что накануне, 14 мая, Ханделвал встретилась в Душанбе с руководством НБТ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно вопросов социально-экономического развития страны, сохранения макроэкономической устойчивости, необходимости укрепления основ денежно-кредитной и фискальной политики.

Председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода выразил надежду на укрепление сотрудничества на качественно новом уровне.

Глава миссии МВФ отметила, что Фонд готов к расширению дельнейшего сотрудничества в нужных для Таджикистана, и в частности, для НБТ направлениях.

Ханделвал подчеркнула, что постарается способствовать разработке новой программы экономической реформы МВФ для Таджикистана.

Прибывшая 12 мая в Таджикистан миссия МВФ пробудет в республике до 23 мая. Представители Фонда после изучения экономической ситуации страны, в частности, обстановки в банковской системе, планируют подготовить очередной обзор экономики по Таджикистану.

В ходе своего визита делегация МВФ планирует провести встречи с руководством соответствующих министерств и ведомств республики.

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