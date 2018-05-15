Знаменитый французский актер приглашен специально для участия в данном проекте, и он уже дал свое согласие.

В рамках Международного Каннского кинофестиваля, узбекская делегация продолжает заключать новые соглашения.

Согласно новому меморандуму, в 2018 году в Узбекистане кинематографисты из России совместно с узбекскими коллегами начнут съемочные работы по созданию фильма «Ходжа Насреддин». Об этом сообщает Совет молодых кинематографистов Узбекистана на своей странице в Facebook.

Для участия в съемках данного проекта российскими киносоздателями специально был приглашен известный французский актер Жан Рено. Также известно, что Жан Рено положительно отреагировал на данное приглашение, сообщает продюсер кинокомпании «Реновацио» Георгий Малков.

В проекте «Ходжа Насреддин» половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов.

Запуск данного кинопроекта будет способствовать трудоустройству узбекских специалистов, взаимному обмену опытом и привлечению зарубежных инвестиций в Узбекистан.

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