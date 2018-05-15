Процесс реализации ранее данных указаний и поручений правительства Таджикистана о всемерной подготовке к проведению на высоком уровне общенационального праздника – 30-летия независимости республики был рассмотрен на очередном заседании правительства, которое прошло накануне, 14 мая.

Глава государства поставил задачу перед членами правительства, ответственными лицами госструктур и центральных органов власти городов и районов разработать по итогам встречи и во имя реализации указаний и поручений план мероприятий.

Рахмон также обратил внимание членов правительства на вопрос поддержки населением созидательных задач и поручил активно содействовать делу реализации просьб и пожеланий жителей, в частности, тех, кто изъявил готовность поддержать перспективную политику руководства страны принять активное участие в работах по благоустройству путём ремонта, реконструкции и строительства дорог, школ, оздоровительных центров, медпунктов и других необходимых объектов.

Члены правительства также получили поручения и указания по усилению разъяснительных работ среди населения и осуществлению конкретных мер по обеспечению верховенства закона, предотвращения преступности, возвращению на Родину тех, кто незаконно обучается в религиозных учреждениях зарубежных стран, обеспечению безопасности государства и нации и охране здоровья общества.

Другие поручения были даны по социальным вопросам, в частности, по строительству современных учебных учреждений, библиотек, бань с парикмахерскими и салонами красоты, парков и скверов и мест для массового гулянья и отдыха, производственных предприятий, в том числе швейных цехов, обеспечению населения качественной питьевой водой и строительству дорог между селениями, выполнению предписаний законов Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» и «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», - сообщает пресс-служба главы государства.

В завершении работы заседания президент страны дал конкретные поручения правительству по принятию неотложных мер в связи с влиянием изменения климата на экономику страны, поиску выхода из сложившейся ситуации, обеспечению достаточного запаса продуктов питания, корма для животных и других сельскохозяйственных продуктов.

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