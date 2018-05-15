Граждане России и иностранцы, прибывающие в города, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, с 25 мая по 25 июля обязаны регистрироваться по месту пребывания в течение 3 суток.

Ранее они должны были сделать это в течение суток, что вызывало много вопросов о том, как же органы МВД России будут справляться с большим потоком приезжих и возникшими очередями на регистрацию.

Такой же вопрос возникал как у самих болельщиков, так и иностранцев\мигрантов, которые приезжали бы в эти города на работу или по другим делам.

На портале Правовой информации опубликован указ, «О внесении изменений в Указ президента РФ от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», подписанный президентом России Владимиром Путиным 12 мая.

Судя по нему период регистрации иностранных граждан во время проведения Чемпионата будет осуществляться в течение 3 (трех) дней со дня приезда в место пребывания.

Напомним, что 11 городов России принимают матчи ЧМ по футболу 2018 - это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург и именно в этих городах будут введены правила регистрации в течение 3 дней.

К остальным городам, а так же к Московской и Ленинградской областям это правило отношения не имеет.

Кроме этого, этим указом президент России возложил обязанности выполнять регистрацию граждан не только на территориальные Отделы по вопросам миграции (ОВМ) УМВД России, но и на Многофункциональные центры «Мои документы».

Предполагается, что это должно значительно ускорить процесс регистрации большого потока иностранцев, прибывающих в Россию в дни проведения чемпионата.

Действие Указа распространятся АБСОЛЮТНО на всех иностранных граждан и граждан РФ.

В ГУВМ России отмечают, что все иностранцы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания или месту жительства (даже при наличии межправсоглашений, получении РВП или ВНЖ, наличии РВП или ВНЖ) в течение 3 дней со дня прибытия в эти 11 городов России.

На тех, кто уже зарегистрирован и не изменяет место своего жительства или пребывания, этот указ не распространяется.

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