В Народном университете Китая прошла презентация книги Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова «ШОС - становление, развитие, перспективы» на китайском языке.

Мероприятие собрало около 500 ведущих ученых, экспертов по вопросам ШОС, представителей министерства иностранных дел, министерства образования КНР, а также профессоров и студентов Народного университета Китая, который считается одним из самых престижных вузов КНР, сообщает пресс-служба ШОС.

Профессор, директор Центра исследования России Народного университета Китая и Санкт-Петербургского государственного университета Гуан Сюэлинь назвала книгу «бесценным достоянием ШОС».

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Важную роль ШОС в укреплении межгосударственных связей и углублении дружбы между народами подчеркнула секретарь парткома Народного университета Китая, зампредседателя Всекитайской федерации женщин Цзин Нуо.

«Вопросы деятельности ШОС становятся все более изучаемыми и книга о ШОС представляет большой интерес не только для ученых, экспертов, но и для широкой общественности Китая», - сказала она.

«Глубоко символично, что издание этой книги приурочено к предстоящей встрече лидеров государств-членов ШОС, которая пройдёт в новом формате «шанхайской восьмерки». Можно считать это большим вкладом Народного университета Китая, группы переводчиков, редакторов издания в подготовку к Циндаоскому Саммиту ШОС», - отметил автор книги, Генсек ШОС Рашид Алимов.

Руководитель группы перевода, заместитель директора Центра исследования России Ван Сяньцзюй назвал книгу «энциклопедией» ШОС, которая теперь доступна и китайскому читателю.

Книга Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы» была издана в 2017 году на русском языке.

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