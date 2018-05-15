АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 Мая 2018 ГОДА

- В Таджикистан приедет делегация ООН во главе с помощником Генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмором.

- В Душанбе состоится открытие Национальной выставки Беларуси в Таджикистане. Церемония открытия пройдет в «Манеже» (бывшее ВДНХ, ул. Спортивная, 2)

- В гостинице «Серена» состоится круглый стол на тему развития туризма, где будут презентованы существующие и перспективные места, туристические возможности Таджикистана.

- В конференц-зале «Брюссель» гостиницы «Хаятт Ридженси Душанбе» состоится пресс-конференция в преддверии матча заключительного тура группового этапа Кубка АФК-2018 в квартете «D» между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Алтын Асыр» (Туркменистан). Начало в 11:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 Мая

Международный день семьи.

1945 – Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро.

1957 – Запущена первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р–7.

1958 – В Советском Союзе на орбиту выведен третий искусственный спутник Земли.

1930 – Основана киностудия «Таджикфильм».

1956 – Основано общество охотников Таджикистана

1992 – Установление дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Италией

2003 – В Таджикистане создана Национальная консерватория.

2009 - Последний, четвертый агрегат Сангтудинской ГЭС-1 начал давать первый ток.

2017 - В Душанбе прошел Международный музыкальный фестиваль «Волшебные звуки органа»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 Мая

1908 – Родился ученый-языковед, профессор Таджикского государственного университета Хилол Каримов.

1909-1993 – Родился актер театра, Народный артист Таджикистана Ходжикул Рахматуллоев.

1910-1980 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Рудаки Боки Рахимзаде.

1928-2010 – Родился литературовед Камол Айни, сын основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни.

1932-2004 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Рудаки Убайд Раджаб.

1935 – Родился доктор педагогических наук, профессор Махмадкул Лутфуллоев (автор таджикского букваря с 1995).

1938 – Родился писатель Хикмат Рахмат.

1959 – Родился ученый Шамсиддин Зардиев.

1965 – Родился деятель искусств Таджикистана Аловуддин Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Бохтар - Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 17-19 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

1 апреля – По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах Халил ас-Сиси обменялись поздравительными телеграммами.

- Прокуратура Согда направила руководству Международного движения КВН официальный запрос по делу Хайрулло Мирсаидова. Прокуратура запросила видеозаписи выступлений таджикской команды, информацию о гостинице, стоимость проживания в ней и количество людей, за которых были внесены эти средства.

2 апреля - Таджикистан отозвал ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний в ответ на решение Росавиации, согласно которому были закрыты 11 направлений таджикских авиакомпаний в Россию.

- Таджикистан начал поставку электроэнергии в Узбекистан по линии электропередачи из подстанции Регар (Таджикистан) к подстанции Гулча (Узбекистан).

- Впервые в Душанбе состоялось массовое мероприятие по отправке столичных призывников на срочную службу в армию.

3 апреля – Таджикская делегация поехала в Москву для проведения переговоров с российской стороной по разрешению авиационного конфликта.

- На севере Таджикистана впервые осудили группу лиц за членство в Партии исламского возрождения.

- На спорном участке на таджикско-кыргызской границе между жителями приграничных сел произошел конфликт. На месте инцидента один таджикский пограничник получил травму.

- Военный суд Худжандского гарнизона приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ РТ по обвинению в превышении должностных полномочий. Они открыли огонь на поражение в сторону рыбаков, в результате чего погибли два рыбака.

4 апреля - Суд столичного района Фирдавси приговорил Бахтиёра Халифаева, который насмерть сбил журналиста Галима Фасхутдинова, к трем года тюрьмы.

- Военный суд Худжандского гарнизона приступил к рассмотрению дела в отношении двух пограничников, открывших огонь на поражение в сторону рыбаков, в результате которой погибли два рыбака.

- Директор филиала компании Innovative Road Solutions в Таджикистане Асомиддин Азизов ушел со своего поста.

- Прокуратура Душанбе и МВД начали проверки по факту смерти Абдурасула Назарова, задержанного сотрудниками ОМВД Сино-2.

5 апреля - Авиавласти двух стран договорились: Россия и Таджикистан сняли введенные ранее взаимные ограничения на полеты

- В Таджикистане введена ответственность за несоблюдение норм безопасности на гидротехнических сооружениях

- Срок содержания Хайрулло Мирсаидова в СИЗО Худжанда продлен еще на два месяца

- В Таджикистан с официальным визитом приехал президент Азиатской футбольной Конфедерации (АФК) Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.

- После шестилетнего перерыва узбекский природный газ начал поступать в Таджикистан.

- ТЖД повысила внутренние тарифы на грузоперевозку в Согдийской области.

- Холдинг VEON Ltd. продал свое подразделения в Таджикистане Tacom LLC компании ZET Mobile.

6 апреля – Бозор Собир попал в реанимацию больницы Сиэтла в США

- Афганский депутат обвинил Таджикистан в том, что боевики «Талибан» получают медицинскую помощь в клиниках Таджикистана. Погранвойска ГКНБ РТ обвинили депутата во лжи.

- Нацбанк РТ повысил максимальный размер перевода валюты из республики физическими лицами без открытия банковских счетов с 28 тыс. сомони до 87,5 тыс. сомони.

- В гостинице «Шератон» прошел Региональный женский бизнес-форум, который объединил более 200 женщин-предпринимателей в сфере ремесленничества и туризма из стран Центральной Азии и Афганистана.

- В Минске состоялась очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

- В Душанбе состоялась Церемония открытия спортивных игр Таджикистана.

8 апреля - Таджикский дзюдоист Комроншох Устопириён завоевал «золото» в международном турнире “Grand-Prix Antalya 2018” в Анталии.

9 апреля - В Душанбе и Худжанде началась Неделя Франкофонии.

- Авторитетные американские институциональные инвесторы посетили стройплощадку Рогунской ГЭС.

10 апреля - Ассоциация импортеров нефтепродуктов и сжиженного газа обратилось к премьер-министру Таджикистана с просьбой способствовать аннулированию приказа руководства ТЖД о повышающих коэффициентах в Согдийском регионе.

11 апреля - Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в судебных органах Таджикистана.

- Эмомали Рахмон в столице дал старт реконструкции городского парка культуры и отдыха «Дружбы народов».

- В Таджикистан с официальным визитом прибыла Баронесса Элисон Мэри Сьюти.

- Сотовая компания TK Mobile объявила о том, что находится на стадии объявления себя банкротом.

- Генерал-майор службы контроля за наркотиками в отставке, 67-летний Шеравлиё Мирзоавлиёев избран первым секретарем душанбинского городского комитета Компартии Таджикистана.

- Глава Службы связи Таджикистана Бег Сабур дал указание проверить все торговые центры, рынки, рестораны и точки общепита на соответствие законодательству использование в них радиоэлектронных средств связи, в том числе раций и WiFi-роутеров.

12 апреля - Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Алжира Абдулазизу Бутафлика в связи со смертью не менее 257 человек в результате крушения военно-транспортного самолета.

- Правительственным постановлением утверждён список туристических объектов, для создания которых ввоз оборудования, техники и строительных материалов освобождается от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

- Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его победой на выборах главы государства.

- Высокопоставленные должностные лица из ОБСЕ и правительства Таджикистана обсудили уровень сотрудничества в 2017 году и разработки совместного программного видения на 2019 год.

13 апреля – Представители министерств транспорта Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о возобновлении автобусных сообщений.

- В Душанбе с визитом приехала делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Ли Ён Хо.

- Эмомали Рахмон 1 принял в столичном Дворце нации верительные грамоты у новоназначенных послов пяти государств - Азербайджана, Узбекистана, Египта, Словакии и Кубы.

14 апреля - В Таджикистане прошла 15-я Масштабная образовательная акция "Тотальный диктант", в которой приняли участие более полутора тысяч человек.

16 апреля - В рамках заседания СМИД ОЭС в столичном парке «Боги Ирам» состоялась выставка народных ремесел стран ОЭС.

- Исполняющая обязанности замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс (Michele Siders) выразила обеспокоенность продлением срока содержания под стражей Хайрулло Мирсаидова и призвала власти Таджикистана ускорить процесс рассмотрения его дела.

- В рамках 23-го заседания СМИД ОЭС Эмомали Рахмон принял Генсека ОЭС Халила Ибрагима Акча, а также встретился с министром иностранных дел Афганистана Салохиддином Раббани.

17 апреля – В Душанбе прошла очередная 23-я сессия СМИД ОЭС, по итогам которой принята Душанбинская декларация, где говорится о дальнейшем развитии сотрудничества.

- Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета наблюдателей ГУП "Сохтмони манзили дастрас" («Строительство доступного жилья»). Его цель - защита интересов потребителей и своевременное завершение строительных работ на объектах в Душанбе.

- Военный суд Худжандского гарнизона приговорил солдатов войсковой части №0215 погранвойск ГКНБ РТ Хусрава Меликова и Джонибека Ирсалиева, обвиняемых в превышении должностных полномочий, к 21 и 22 годам лишения свободы соответственно.

- Нацбанк РТ выдал ряду операторов платежной системы лицензию на осуществлении деятельности на территории Таджикистана. Разрешительный документ сроком на три года получили системы Visa International, Mastercard, UnionPay, Western Union, а также национальная платежная система «Корти милли».

18 апреля - Глава ГКНБ РТ Саймумин Ятимов поехал в Ташкент по приглашению главы СНБ Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева. Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух структур в рамках борьбы против современных вызовов и угроз.

- В Баку Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии, в которую вошли кредитные реестры и бюро 8 стран - Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

- От 12 до 17 лет лишения свободы получили члены семьи, которые намеревались выехать в Сирию. На скамье подсудимых были семь человек - все члены одной семьи. Среди них - четыре женщины, одна из которых беременна.

19 апреля - Нижняя палата парламента Таджикистана внесла поправки в закон РТ «О государственных финансах». Эти поправки предполагают создание Фонда лидера нации.

- Парламента Таджикистана принял поправки в закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Согласно принятым поправкам, несовершеннолетним строго запрещается с 18 часов вечера до 6 часов утра посещать клубы, дискоклубы, интернет-кафе и др.

- Парламент Таджикистана единогласно ратифицировал подписанный в марте Договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы.

- ЕБРР и Европейский Союз запустили региональную программу малого бизнеса в Таджикистане

20 апреля - Военные погранвойск Таджикистана на таджикской афганской границе обезвредили 3 контрабандистов и задержали 45,5 кг наркотиков.

- На границе с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.

21 апреля – В Душанбе отметили День города.

- В честь Дня столицы Таджикистана прошел 9-й международный полумарафон.

- В Душанбе прошел первый Фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе».

- В День города учащиеся столичных школ и ПТУ получил стипендии мэра Душанбе. В список стипендиатов вошли 200 учащихся. Размер стипендии – 250 сомони ежемесячно.

- В гостинице «Регистан плаза» Самарканда состоялся бизнес-форум деловых кругов Согдийской области Таджикистана и Самаркандской области Узбекистана. По его итогам подписаны соглашения на сумму 104 миллиона долларов США.

22 апреля - Служба связи Таджикистана отключила интернет Таджикской ассоциации пользователей академическими, исследовательскими и образовательными компьютерными сетями TARENA, которая обеспечивала доступом в мировую паутину ведущие вузы республики.

23 апреля - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и первый вице-премьер России Игорь Шувалов на заседании межправкомиссии урегулировали конфликт вокруг авиасообщения, а также обсудили проблемы миграции и рост взаимной торговли.

- Председатель КНР Си Цзиньпин принял министров иностранных дел государств-членов ШОС и руководителей постоянно действующих органов Организации.

24 апреля – Бывший глава ликвидируемого коммерческого банка «Таджпромбанк» задержан сотрудниками прокуратуры.

- Руководители оборонных ведомств Таджикистана, России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана и Узбекистана встретились в Пекине и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

- На севере страны задержана группа лиц по подозрению в контрабанде крупной партии иностранной валюты. Они были задержаны при попытке вывоза из Таджикистана 29 млн. российских рублей и $67 тыс. долларов США.

25 апреля - В Таджикистане подорожал и пропал доллар

- Состоялась торжественная церемония принятия присяги 90 молодых прапорщиков, которые пополнят ряды пограничников страны.

- Душанбинский «Истиклол» в выездной игре добился победы над ошским «Алаем» в рамках группового этапа Кубка АФК-2018 по футболу.

- Из Ирака на родину доставили четырех таджикских детей.

26 апреля – Эмомали Рахмон встретился с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым. Был рассмотрен широкий спектр вопросов развития отношений двух государств.

- Новым вице-мэром города Исфара назначена таджикская журналистка, 36-летная Мадина Бобоиён. Ее кандидатура одобрена президентом Таджикистана.

- Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала Соглашение между правительствами РТ и РУ о деятельности пограничных представителей. Соглашение предусматривает открытие 18 погранпредставительств на границе двух государств.

- Власти города Душанбе приняли решение убрать со столичных трасс все «Старексы» и полностью заменить их маршрутными автобусами и троллейбусами.

27 апреля – Официальный Таджикистан приветствовал историческую встречу глав Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне между двумя Кореями — деревне Пханмунджом.

- В Душанбе состоялось открытие мотосезона – 2018.

28 апреля – Трагедией закончилось селфи на реке Сурхоб: одна девушка упала в воду, а вторая попыталась помочь ей. Обе утонули.

- В традиционном международном открытом фольклорном фестивале «Бойсун бахори» ("Байсунская весна") в Узбекистане приняли участие таджикская певица Шабнами Сурайё, театр-студия «Падида» и танцевальный ансамбль «Лола».

- Союз ремесленников Таджикистана обзавелся собственным выставочным залом, а также запустил свой сайт.

29 апреля - В Багдаде суд приговорил к пожизненному заключению четырех таджичек по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ.

- Туристические возможности Таджикистана представлены представителям министерств и ведомств Катара в рамках форума «Туристические возможности Таджикистана», который прошел в Дохе.

30 апреля - Азиатский банк развития предоставил Таджикистану 90 миллионов долларов для реабилитации автодороги Душанбе-Бохтар. Соответствующее грантовое соглашение подписано в Душанбе.

- После продолжительной болезни скончался музыкант, аранжировщик, композитор и звукорежиссер Владимир Юматов, который писал песни для таджикских артистов.