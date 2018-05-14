Священный мусульманский месяц Рамазан в этом году начинается с раннего утра 17 мая и заканчивается вечером 15-го июня.

В это время мусульмане мира будут держать пост. В течение месяца от утреннего намаза на рассвете до вечернего намаза на закате нельзя ни пить, ни есть, а нужно делать добрые дела и усердно молиться. Что может нарушить пост, а что не нарушает, смотрите в нашей инфографике.

Инфографика Asia-Plus

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus