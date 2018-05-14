Победами теннисистов Узбекистана и России завершился Международный турнир “Tajikistan Open” для участников до 18 лет в Душанбе.

В финале одиночного разряда теннисист из Узбекистана Марк Трякшин обыграл первую ракетку турнира - своего земляка Бехзода Расаматова – 6:3, 7:5.

В парном разряде российский дуэт Никита Ланин\ Денис Илюхин нанес поражение в финале сверстникам из Польши – паре Михаль Варгоски\Пшемыслав Залубски – 6:3, 7:6.

У девушек победительницей турнира в одиночном разряде стала узбекистанская теннисистка Севиль Юлдашева, которая обыграла свою соперницу из России Лилию Асанову - 6:1, 7:6.

В парном разряде «золото» турнира выиграли российские спортсменки Алена Кубанова\София Шаронова, которые в бескомпромиссной и упорной борьбе сломили сопротивление международного тандема Таниша Кашяр (Индия)/ Севиль Юлдашева (Узбекистан) – 7:6, 7:6.

Сегодня на кортах ГУП "Таджикская железная дорога" стартовал еще один международный турнир по теннису – Кубок Федерации Таджикистана.

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