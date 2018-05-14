Инвестиционная компания Саудовской Аравии «Saudi Investment Group» намерена приобрести до 51% акций ОАО «Таджиксодиротбанк»-а.

Предварительная договоренность подписана по итогам встречи главы «Таджиксодиротбанк» Тоджиддина Пирзода с председателем «Saudi Investment Group» Шейхом Валид Ахмад Мухаммад Ад-Дахаш Ат-Тувайджири в Душанбе, сообщает пресс-служба таджикского банка.

Отмечается, что встреча состоялась 11 мая в рамках визита делегации предпринимателей и инвесторов Саудовской Аравии в Таджикистан.

«Вхождение данной инвестиционной компании в долю акционеров ОАО «Таджиксодиротбанк» стало главной темой обсуждения сторон. В ходе встречи была достигнута договоренность о приобретении арабской стороной до 51% акций банка, о чем был подписан предварительный договор», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено в сообщении, «после начала программы финансового оздоровления банка это первое соглашение с иностранными партнерами об инвестирование ОАО «Таджиксодиротбанк» на таком высоком уровне и в большом объеме, что должно послужить движущем фактором для скорейшей стабилизации финансового положения банка».

В «Таджиксодиротбанке» подчеркивают, что Шейх Ат-Тувайджири встретился в Душанбе также с главой Национального банка Таджикистана Джамшедом Нурмахмадзода, министром финансов РТ Файзиддином Каххорзода и министром экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода.

Один из системных банков Таджикистана - «Таджиксодиротбанк» - в начале 2016 года оказался в сложном финансовом положении.

Активы «Таджиксодиротбанка» на 1 января 2016 года оценивались в 530 миллионов долларов, что составляло примерно 20% активов всех таджикских банков того периода.

Правительство страны в начале прошлого года предоставило «Таджиксодиротбанку» финансовую поддержку в размере 2 миллиарда 250 миллионов сомони, после чего 85,9% акции этого банка перешли к Минфину.

До этого, 58,89% акций «Таджиксодиротбанка» принадлежали ЗАО «Евразия», 11,65% - ООО «Мелодиён», 10,99% - ООО «Эхсон», 7,38% - ООО «Медиа Плюс» и 1,11% - ООО «Восток».

Господдержка предоставлена на пятилетний срок. В этом году банк должен вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%. Данная поддержка покрывает 60% общих обязательств банка, оставшиеся 40% обязательств банк будет погашать за счет возврата кредитов, продажи имущества и привлечения дополнительных инвестиций.

В ноябре прошлого года первый заместитель председателя НБТ Джамолиддин Нуралиев подчеркнул, что размер обязательств данного банка перед клиентами с начала прошлого года сократился более чем на 2,3 миллиарда сомони - с почти 3,9 миллиардов сомони до 1,6 миллиардов сомони.

Список активов «Таджиксодиротбонк»-а состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), гостиница «Таджикистан» в Душанбе, восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

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