Сегодня в Душанбе похоронили народного поэта Таджикистана Бозора Собира.

Он скончался 1 мая в одной из клиник города Сиэтла (США), где жил с семьей последние несколько лет. Тело Бозора Собира было доставлено на родину сегодня рано утром.

Ближе к 11 часов к душанбинской Соборной мечети имени Ходжи Якуба спешили многие жители Таджикистана. Среди них были поклонники поэта, специально прилетевшие из Российской Федерации.

Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода перед погребальной молитвой (намози джаноза) прочитал проповедь. Табут (гроб) с телом покойного сюда доставили из его дома в Караболо, где родные и близкие поэта попрощались с ним.

Среди тех, кто пришел попрощаться, можно было заметить немало руководителей госорганов, интеллигенции, простых горожан.

Ровно в 11.00 началась погребальная молитва, которую прочитал Саидмукаррам Абдулкодирзода.

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После того, как закончилась молитва, тело покойного повезли на кладбище в Лучобе.

Процессом похорон руководили помощники президента РТ Абдуджаббор Рахмонзода и Асадулло Рахмон.

Провожать в последний путь знаменитого поэта пришел и мэр Душанбе Рустами Эмомали. Родственники поэта попросили журналистов и фотографов не снимать на камеру все детали похорон.

Бозора Собира похоронили рядом с другими известными таджикскими поэтами – Лоиком Шерали и Гаффором Мирзо. ​

Люди, которые пришли попрощаться, после окончания похорон, делились своими мнениями и воспоминаниями о покойном.

Председатель Союза писателей Таджикистана Низом Косим, отметил, что поэт любил свой народ и родину.

«Все его творчество пронизано мотивами великой любви, - отметил он. - В этом отношении он был примером для многих из нас. Да, Бозор умер, но его стихи будут жить вечно. Новые поколения мастеров слова Таджикистана продолжат путь этого, безусловно, талантливого сына таджикского народа».

Один из друзей Бозор Собира отметил, что поэт, когда возвращался на родину из США, говорил: «Я пришел сюда умирать. Хочу быть похороненным на родине».

По словам собеседника, «то, что поэта привезли в Таджикистан, является торжеством здравого смысла, эта победа ума», - сказал он.

После похорон люди приходили к дому поэта для вознесения «дуа» в его честь. Родственники поэта выразили благодарность всем тем, кто пришел попрощаться с ним.

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