In a statement delivered at a meeting with representatives of the public in Dushanbe, President Emomali Rahmon noted on May 12 that more than 500 nationals of Tajikistan have been killed in military conflicts in foreign countries.

