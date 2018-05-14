Букмекерская компания «Формула 55» запускает свою очередную глобальную акцию, посвящённую чемпионату мира футболу FIFA 2018 в России™. Победители получат по-настоящему чемпионский трофей – путевку на ЧМ-2018! В путевку входят билеты на самолёт, проживание в гостинице, билет на игру, трансфер из гостиницы на стадион и обратно.

В условия акции входят:

Зарегистрироваться на сайте www.formula55.tj и сделать ставку от 100 сомони на коэффициент 1,85 и выше, Подойти в ближайший центр обслуживания гостей и сделать ставку от 100 сомони на коэффициент от 1,85 и выше.

Победители смогут посетить матч ¼ финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, который пройдет 7-го июля текущего года. Акция будет проходить с 13 мая по 13 июня 2018. Розыгрыш призов пройдет 13 июня для жителей столицы и 15 июня по всему РТ. Подробную информацию об акции и розыгрыше призов можете узнать на сайте компании или по номеру 221-55-10.

Кроме того, специально для своих подписчиков в Facebook, «Формула 55» разыграет 1 билет на 1/8 финал ЧМ-2018, победитель которого будет выявлен с помощью рандомайзера списков, 16-го июня в 18:00. Также в период чемпионата «Формула 55» планирует запустить акцию «Угадай результат ЧМ-2018», в котором будет разыгрываться автомобиль Toyota PRADO.

Напоминаем, что 4 года назад Россия впервые в своей истории получила возможность провести Чемпионат Мира по футболу. Чемпионат начнется 14 июня 2018 года матчем между хозяйкой турнира и крупнейшим государством на Аравийском полуострове – Королевством Саудовской Аравии.

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